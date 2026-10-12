Rodrigo Nogués y el polémico penal para Libertad: risa irónica y “opinen ustedes”

Olimpia empató con Rubio Ñu y comprometió la punta del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo con dos partidos: Libertad vs. Guaraní y 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano. En el primero, el Gumarelo rescató un empate contra el Aborigen con un polémico penal que terminó en gol y significó la paridad para igualar nuevamente al líder.

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Francisco Arce, entrenador del Aborigen, fue el primero en calificar la decisión de Derlis López, quien fue informado por Blas Armoa desde el VAR, y señaló que la falta de Cristian Allende sobre Elvio Vera fue “penalito”. En el día después, Rodrigo Nogués, presidente del vigente campeón y actual puntero, también hizo referencia a la jugada.

¿Qué dijo el presidente de Olimpia sobre el penal a Libertad?

“Vi lo último, el segundo tiempo”, empezó Nogués, quien acompañó la respuesta con una risa sarcástica. “No sé, opinen ustedes”, cerró el titular del Franjeado mientras continuaba riendo sobre la acción de Allende sobre Vera, quien al estar sujetado en el área, a la espera de un tiro de esquina, va perdiendo el equilibrio y cae junto al lateral izquierdo.