Cuáles fueron las declaraciones de Gustavo Alfaro que generaron enojo en Olimpia

Paraguay culminó el par de amistosos de la Fecha FIFA con triunfo 1-0 sobre Colombia en New Jersey. La Albirroja, que había derrotado 2-0 a Bolivia en el primer encuentro de la ventana internacional, continuará en Estados Unidos hasta el martes 6 de octubre. Un día antes, el combinado nacional medirá a RB New York en un partido a puertas cerradas.

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En medio de la alegría que produjo la victoria sobre los cafeteros con gol de Hugo Adrián Benítez, unas declaraciones de Gustavo Alfaro generaron una reacción contraria en Olimpia. El entrenador del seleccionado realizó un análisis en la conferencia de prensa posterior al encuentro en el Sports Illustrated Stadium que cayó muy mal en el vigente campeón del fútbol paraguayo.

La respuesta que enfadó en la interna del Decano comenzó con la insistencia de Alfaro sobre la necesidad de mejorar el nivel de la Primera División de Paraguay. En la mención, el técnico recordó la eliminación del Franjeado contra Vasco da Gama, que está peleando por la permanencia en el Brasileirão. El Almirante había remontado un 0-1 y acabó goleando 4-1 en Sajonia.

Qué dijo Gustavo Alfaro sobre la eliminación de Olimpia

“Necesito ir a las bases, por eso hoy jugaron jugadores de la liga local. Ahora, la liga local tiene que mejorar, la liga local tiene que mejorar, porque se lo decía el otro día en off, y dígame si le miento, Olimpia perdió cuatro a uno contra Vasco y fue de pronto un caos, porque había perdido con un equipo que estaba peleando el descenso, iba ganando y perdió cuatro a uno”, expresó el DT.

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Alfaro continuó y señaló que la indignación por el 1-4 ante los cariocas por la Copa Sudamericana 2026 solo duró pocos días debido al triunfo 2-1 sobre Cerro Porteño en el superclásico. “¿Cuánto duró esa crítica? No, que son más rápidos que nosotros, que juegan mejor, que esto, que el otro, que la velocidad del fútbol... Todo lo que nosotros venimos diciendo”, apuntó el seleccionador.

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Qué frase de Gustavo Alfaro generó el malestar de Olimpia

“Yo le presenté a todos los clubes, le mandé un análisis y un diagnóstico del estado de forma del fútbol paraguayo, se lo mandé a todos los presidentes de todos los clubes, para que vean la diferencia donde estaba trabajando la selección y en el nivel donde estaba el fútbol local, para que vean el trabajo que había que hacer para nivelarse para arriba”, comentó.

“¿Saben cuánto duró esa discusión? Dos días, porque después jugaron el clásico con Cerro Porteño, le ganaron, están punteros en el campeonato y qué vamos a discutir, que se están haciendo las cosas, se podrían hacer las cosas mejor, en todos lados se pueden hacer las cosas mejor”, criticó Alfaro, provocando con este cierre la irritación en la dirigencia y cuerpo técnico del Rey de Copas.

Las declaraciones de Gustavo Alfaro sobre el fútbol paraguayo