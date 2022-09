Sportivo Luqueño y Pastoreo FC empataron 1-1 este lunes por la fecha 25 de la División Intermedia, en un polémico partido marcado por error del línea Félix Arzamendia, que convalidó un gol en posición adelantada para el equipo albirrojo.

Juan Darío Cáceres, vicepresidente del auriazul, habló con el Cardinal Deportivo y manifestó su disconformidad respecto al arbitraje.

“Un gol donde estaba totalmente adelantado el delantero de Pastoreo. ¿Cómo el línea estaba en esa posición y no marca?, estaba ahí enfrente y no marcó la posición adelantada. Estamos en instancias decisivas y ya no se puede fracasar así”.

“La divisional está manejada por dirigentes de clubes que hace mucho están en la Intermedia, nosotros estamos desde este año y no sabemos muchas cosas. El presidente es de San Lorenzo”, agregó.

El mandamás segundo del campamento auriazul también dio detalles acerca de una posible donación de la Municipalidad de Luque, para mejoras en cierto sector del Feliciano Cáceres.

“La Municipalidad de Luque se comprometió a arreglar la parte de la platea. 1.200 millones de guaraníes sería el trabajo del ingeniero en esa obra. No sabemos si va a poder cumplir ese monto, yo creo que si no pueden, se puede hacer por etapa”.

“Son trabajos en la parte de los asientos, con el hormigón, suelen durar de tres a cuatro semanas”, sentenció.