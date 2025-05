Encarnación y Guaraní de Fram no logran despegar

Fue el conjunto aurinegro el que se encargó de inaugurar el marcador, mediante el tanto que se gestó a partir de una incurción ofensiva del lateral Pedro González, que ganó la línea de fondo por la izquierda y metió un centro elevado directo a la posición de Antonio “Demonio” Bareiro, quien exhibió una de sus especialidades, conectando con un certero cabezazo, anticipándose con destreza a la marca de Rodolfo Argüello.

Todo indicaba que Guaraní de Fram se llevaría su primer triunfo. No obstante, en la recta final del encuentro, después de una serie de rebotes confusos, un pase de taco ingenioso de Ángel González dejó a Abel Brítez en una posición inmejorable frente al arco no perdonó, el lateral terminó ajusticiando a Diego Morel con una potente definición al techo de la red, lo que extendió la negativa racha del aurinegro, que en su debut en la categoría, aún no conoce la victoria.

Con la paridad, el “albirrojo sureño” sigue lejos de cumplir las expectativas de poder quedarse con uno de los dos cupos de ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol, mientras que el aurinegro sigue sin conocer del triunfo en su primera incursión al nivel semiprofesional (siete empates y tres derrotas), negativa racha que lo deja al fondo de las tablas de posiciones y del promedio.

Estadio: Villa Alegre (Encarnación). Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Francisco Ramos y Silvio Alfonso. Cuarto árbitro: Juan Ángel Jara.

Encarnación FC: Francisco Peralta; Abel Brítez, Nery Bareiro, José Leguizamón y Rodolfo Argüello (59’ Carlos Mora); Éver Cristaldo (68’ Franco Pelozo), Víctor Ayala, Fernando Vega y Junior Fariña (45’ Sebastián Chaparro); Yuneiker Ríos (59’ Fernando Escobar) y Ángel González (86’ Josué Mora). D.T.: Joel Maidana.

Guaraní de Fram: Diego Morel; Martín Romero, José Báez, Derlis Benítez y Pedro González (68’ Iván Morel); Antonio Bareiro (77 Erwin Quiñónez), Bruno Díaz, José Vera y Enrique Araujo (76’ Alberto Mongelós); Fernando Viveros (59’ Hugo Aquino) y Francisco Franco (76’ Henry Ojeda). D.T.: Pablo Caballero.

Goles: 80’ Abel Brítez (E); 36’ Antonio Bareiro (GF). Amonestados: 41’ Júnior Fariña, 58’ José Leguizamón y 90’ Sebastián Chaparro (E); 52’ José Báez, 81’ José Vera, 81’ Martín Romero y 83’ Iván Morel (GF).

Mañana prosigue la décima ronda

La décima ronda del torneo de la segunda categoría prosigue en la mañana sabatina, con par de duelos que tendrán lugar en el Barrio Ricardo Brugada y en el barrio Vista Alegre.

* Mañana, a las 10:00. Resistencia SC vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Tomás Beggan Correa. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Félix Arzamendia y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro: Osmar Soto.

* Mañana, a las 10:00. Fernando de la Mora vs. River Plate, en el estadio Emiliano Ghezzi. Árbitro: Jonathan González. Asistentes: Víctor Dávalos y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

* Domingo, a las 10:00. Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Santaní, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: César Avel Rolón. Asistentes: Diego Silva y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

* Domingo, a las 10:00. Sol de América vs. Rubio Ñu, en el estadio Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Jesús Alcaraz y Denis López. Cuarto árbitro: José Franco.

* Lunes, a las 16:30. Independiente CG vs. Pastoreo FC, en el estadio Ricardo Grégor. Árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Asistentes: César Caballero y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

* Lunes, a las 19:00. Guaireña FC vs. Tacuary FBC, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Jorge Gómez y Carlos Sánchez. Cuarto árbitro: Samuel Morales.