Capiatá pesca un punto en Santaní

Por el desarrollo del partido, Deportivo Santaní perdió dos puntos y Deportivo Capiatá ganó uno con la igualdad de 1-1, porque los auriazules tuvieron que remar contra la corriente.

El Escobero cumple una mejor campaña, por lo que en teoría debió haber ganado. Pero en el juego, estuvo abajo en el marcador y sufrió una expulsión en el primer tiempo, por lo que su reacción es meritoria.

Santaní dejó escapar claras oportunidades para ampliar el marcador y liquidar el expediente, pero al ser irresoluto, le dio chance de recuperación al adversario.

A continuación los detalles del encuentro, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Estadio: Unión Agrícola de San Estanislao. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Juan Mendoza y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Santaní: César Giménez; Luis Lezcano, Martín Giménez, Alfredo Cabrera y Luis Luján; José Ayala Pacheco (73’ Iván Villalba), Brandon Barbas, Brahian Martínez (81’ Alexis Insfrán) y Édgar Villalba (92’ Alexander Núñez); Marco González (73’ Jaret Ojeda) y Antonio Samaniego. D.T.: Robert Gauto.

Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo (55’ Gustavo de Lira), Fernando Arce (71’ Matías Alfonso), Fabricio García y Éver Cáceres; Santiago Santacruz (82’ Julio González), Justo Figueredo, Christian Martínez y Héctor Lezcano (46’ Juan Garay); Carlos Delgado y Orlando Bogado (55’ Dramane Diarra). D.T.: Édgar Denis.

Goles: 12’ José Ayala Pacheco (S) y 73’ Juan Garay (C). Amonestados: 37’ Antonio Samaniego, 64’ César Giménez y 84’ Alfredo Cabrera (S); 44’ Santiago Santacruz, 45’ Mario Ramírez y 58’ Justo Figueredo (C). Expulsado: 37’ Christian Martínez (C).