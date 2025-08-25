Deportivo Capiatá y San Lorenzo no se sacan ventaja

Una victoria le habría permitido a Capiatá, dirigido por Julio Irrazabal ascender a la segunda posición, quedando a solo cuatro puntos del líder, Rubio Ñu. Por su parte, un triunfo de San Lorenzo lo habría ubicado en el podio, acortando la brecha a seis unidades.

Lea más: El VAR se extiende a la Intermedia, con un plan piloto de la APF

En la próxima fecha, el “Escobero” tendrá una nueva oportunidad de meterse en zona de ascenso cuando reciba en su estadio al 12 de Junio de Villa Hayes, en el encuentro marcado para el domingo, a las 15:00, en el estadio Erico Galeano.

Estadio: Erico Galeano (Capiatá). Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Deportivo Capiatá: Mario Ramírez; Éver Cáceres, Fernando Arce, Carlos Montiel y Antonio Penayo; Juan Garay, Justo Figueredo (66’ Felipe Ferro), Alexis Verdún (46’ Gustavo De Lira) y Héctor Lezcano (82’ Alexis Acuña); Carlos Delgado (66’ Dramane Diarra) y Orlando Bogado (92’ Matías Alfonso). D.T.: Julio Irrazábal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sportivo San Lorenzo: Federico Cristóforo; Joel Jiménez, Teodoro Paredes, Maximiliano García y Miguel Samudio; Héctor Villamayor (66’ José Duarte), Aldo Quiñónez, Axel Galeano (79’ Matías Agüero) y José Barrios (59’ Cristhian Medina); Antonio Oviedo (59’ Diego Álvarez) y Hugo González. D.T.: Sergio Órteman.

Gol: No hubo. Amonestados: 48’ Gustavo De Lira, 76’ Héctor Lezcano, 87’ Orlando Bogado y 91’ Felipe Ferro (DC); 48’ Héctor Villamayor y 70’ Hugo González (SL).

El jueves inicia la vigesimoquinta ronda

La vigesimoquinta ronda del torneo de la segunda categoría de la APF tiene programa definido, arranca el jueves con un par de encuentros que tendrán lugar en San Estanislao y en barrio Mburicaó.

* Jueves, a las 15:30. Deportivo Santaní vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio Unión Agrícola. A las 18:30. River Plate vs. Fernando de la Mora, en el estadio Jardines del Kelito.

* Viernes, a las 15:30. Tacuary FBC vs. Guaireña FC, en el estadio Enrique Soler. A las 18:30. Rubio Ñu vs. Sol de América, en el estadio La Arboleda.

* Sábado, a las 10:00. Guaraní de Fram vs. Encarnación, en el estadio Liga Caaguazú de Fútbol. A las 15:00. Deportivo Capiatá vs. 12 de Junio VH, en el estadio Erico Galeano.

* Domingo, a las 10:00. Sportivo San Lorenzo vs. Resistencia, en el estadio Gunther Vogel. A las 10:00. Pastoreo FC vs, Independiente CG, en el estadio Sol de América de Pastoreo.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol