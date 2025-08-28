Fernando de la Mora corta su racha de tres derrotas

En los primeros minutos de la etapa complementaria, el “Prócer” del barrio Vista Alegre inauguró el marcador. El tanto nació en un tiro de esquina de Ángel Colmán que cayó en el primer poste, donde, con un golpe de taco, Jeremy Flor desvió el esférico con dirección a Jorge Quintana, quien de cabeza lo envió al fondo de la red.

Pasada la hora de partido, el elenco comandado por Miguel Cristaldo duplicó la diferencia en el marcador. El gol, producto de la insistencia en ataque del “rojo” del barrio Vista Alegre, llegó a los pies de Óscar Brizuela, quien desbordó por la derecha y metió el centro al punto penal, donde Jorge Quintana aplicó un cabezazo esquinado para conseguir el segundo de su cuenta personal.

Cerca de que se cumpliera el tiempo reglamentario, Fernando de la Mora aumentó la diferencia. El tanto nació en un desborde de Alan Valenzuela, quien metió un centro rasante que, en el primer poste, no pudo conectar Gustavo Medina, pero sí en el otro palo Nilson Camacho, quien con el arco a su merced envió el esférico al fondo de la red.

Estadio: Jardines del Kelito (Barrio Mburicaó). Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Francisco Ramos y Denis López. Cuarto árbitro: Juan Jara.

River Plate: Francisco Peralta; Damián Cabrea, Enzo Ortiz, Willian Alonzo y Miguel Chávez (78’ Rodrigo Fariña); Lucas Candia (53’ Germán Núñez), César Leguizamón (70’ Cristian Sosa), Arnaldo Román y Walter Gaona; Osvaldo Romero y Santiago Torres (70’ Guillermo Gill). D.T.: Celso Ayala.

Fernando de la Mora: Pablo Gavilán; Aquiles Palacio, Denis Acosta, Óscar Brizuela y Jeremy Flor (84’ Nicolás Lesme); Adolfo González, Elías Bóveda, Ángel Colmán (84’ Gustavo Medina) y Luciano Taboada (84’ Alan Valenzuela); Walter Pacheco (60’ Nilson Camacho) y Jorge Quintana (73’ Víctor Berrío). D.T.: Miguel Cristaldo.

Goles: 48’ y 69’ Jorge Quintana y 89’ Nilson Camacho (FDM). Amonestados: 11’ Damián Cabrera, 62’ Germán Núñez, 70’ Enzo Ortiz y 73’ Willian Alonzo (RP); 41’ Ángel Colmán y 70’ Luciano Taboada (FDM).

El líder entre en acción mañana

La vigesimoquinta ronda del torneo de la segunda categoría de la APF prosigue mañana con un par de duelos, entre los que sobresale la presentación del líder Rubio Ñu, que recibe a Sol de América en el barrio Santísima Trinidad.

* Mañana, a las 15:30. Tacuary FBC vs. Guaireña FC, en el estadio Enrique Soler. Árbitro: César Rolón. Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.

* Mañana, a las 18:30. Rubio Ñu vs. Sol de América, en el estadio La Arboleda. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Guido Miranda y Derlys González. Cuarto árbitro: Édgar Galeano. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Héctor Balbuena.

* Sábado, a las 10:00. Guaraní de Fram vs. Encarnación FC, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Armindo Rojas y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

* Sábado, a las 15:00. Deportivo Capiatá vs. 12 de Junio VH, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Fernando López. AVAR: Esteban Testta.

* Domingo, a las 10:00. Sportivo San Lorenzo vs. Resistencia SC, en el estadio Gunther Vogel. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Roberto Cañete.

* Domingo, a las 10:00. Pastoreo FC vs. Independiente CG, en el estadio Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Jorge Gómez y Tania Martínez. Cuarto árbitro: José Franco.

