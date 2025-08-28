Fútbol de Intermedia

Deportivo Santaní vence por goleada a Sportivo Carapeguá

El Deportivo Santaní goleó este jueves por 4-1 al Sportivo Carapeguá, en el primer partido de la vigesimoquinta ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol. Un paso casi decisivo de los albinegros del departamento de San Pedro en el promedio, para evitar problemas con el descenso.

28 de agosto de 2025 - 18:10
Festejo del gol de Marco González, en la contundente victoria del Deportivo Santaní a Sportivo Carapeguá por 4-1.
Festejo del gol de Marco González, en la contundente victoria del Deportivo Santaní a Sportivo Carapeguá por 4-1.APF

Una contundencia asombrosa es la que demostró el Deportivo Santaní, caracterizado por su irregularidad en la División Intermedia y los cambios frecuentes de entrenadores.

Los albinegros del departamento de San Pedro derrotaron con claridad al Sportivo Carapeguá 4-1, a orillas del caudaloso arroyo Tapiracuái.

El Potro no cumple la campaña deseada por su afición en la Intermedia, en la que alterna buenas y malas presentaciones.

Los detalles del cotejo, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Unión Agrícola. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Aníbal Esteche y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Deportivo Santaní: Armando Vera; Luis Lezcano, Martín Giménez, Guido Verdún y Luis Luján; José Ayala (66’ Alexander Núñez), Brahian Martínez (66’ Carlos Villalba), Alexis Insfrán y Brandon Barbas (77’ Óscar Figueredo); Antonio Samaniego (69’ Marco González) y Édgar Villalba (77’ Rodrigo Ramírez). D.T.: Robert Gauto.

Sportivo Carapeguá: Carlos Urán; Miguel Busto, Mílver Aquino, Gustavo Villamayor y Tomás Mendoza (74’ Ángelo Cabrera); Iván Ramos (74’ Julio Montiel), Fabricio Arce, Pablo Ayala (61’ Jeferson Torales) e Isaías Gavilán (67’ Isaías Fernández); Marcos Benítez y Yonny Sosa (46’ Marcelo Ojeda). D.T.: Felipe Peralta.

Goles: 7’ Alexis Insfrán, 25’ Brandon Barbas, 60’ Antonio Samaniego y 71’ Marco González (DS); 39’ Marcos Benítez (SC). Incidencia: 39’ Armando Vera (DS) tapó un penal a Marcos Benítez (SC). Amonestados: 37’ Martín Giménez y 58’ Édgar Villalba (DS); 65’ Mílver Aquino (SC).

