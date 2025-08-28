Deportivo Santaní vence por goleada a Sportivo Carapeguá

Una contundencia asombrosa es la que demostró el Deportivo Santaní, caracterizado por su irregularidad en la División Intermedia y los cambios frecuentes de entrenadores.
Los albinegros del departamento de San Pedro derrotaron con claridad al Sportivo Carapeguá 4-1, a orillas del caudaloso arroyo Tapiracuái.
El Potro no cumple la campaña deseada por su afición en la Intermedia, en la que alterna buenas y malas presentaciones.
Los detalles del cotejo, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:
Estadio: Unión Agrícola. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Aníbal Esteche y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
Deportivo Santaní: Armando Vera; Luis Lezcano, Martín Giménez, Guido Verdún y Luis Luján; José Ayala (66’ Alexander Núñez), Brahian Martínez (66’ Carlos Villalba), Alexis Insfrán y Brandon Barbas (77’ Óscar Figueredo); Antonio Samaniego (69’ Marco González) y Édgar Villalba (77’ Rodrigo Ramírez). D.T.: Robert Gauto.
Sportivo Carapeguá: Carlos Urán; Miguel Busto, Mílver Aquino, Gustavo Villamayor y Tomás Mendoza (74’ Ángelo Cabrera); Iván Ramos (74’ Julio Montiel), Fabricio Arce, Pablo Ayala (61’ Jeferson Torales) e Isaías Gavilán (67’ Isaías Fernández); Marcos Benítez y Yonny Sosa (46’ Marcelo Ojeda). D.T.: Felipe Peralta.
Goles: 7’ Alexis Insfrán, 25’ Brandon Barbas, 60’ Antonio Samaniego y 71’ Marco González (DS); 39’ Marcos Benítez (SC). Incidencia: 39’ Armando Vera (DS) tapó un penal a Marcos Benítez (SC). Amonestados: 37’ Martín Giménez y 58’ Édgar Villalba (DS); 65’ Mílver Aquino (SC).