Deportivo Santaní vence por goleada a Sportivo Carapeguá

El Deportivo Santaní goleó este jueves por 4-1 al Sportivo Carapeguá, en el primer partido de la vigesimoquinta ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol. Un paso casi decisivo de los albinegros del departamento de San Pedro en el promedio, para evitar problemas con el descenso.