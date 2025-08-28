Fútbol de Intermedia

Se abre una nueva ronda de la Intermedia

Este jueves se abre la vigesimoquinta ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 fechas y otorga dos plazas al círculo privilegiado. Rubio Ñu y 12 de Junio de Villa Hayes se encuentran en la zona de ascenso.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 13:26
El estadio del club Unión Agrícola de San Estanislao albergará el primer partido de la fecha 25 de la División Intermedia, a ser animado por Deportivo Santaní y Sportivo Carapeguá.
El estadio del club Unión Agrícola de San Estanislao albergará el primer partido de la fecha 25 de la División Intermedia, a ser animado por Deportivo Santaní y Sportivo Carapeguá.Gentileza

Dos partidos por día hasta el domingo, el desarrollo del capítulo 25 de la División Intermedia, que lidera Rubio Ñu y que tiene como escolta al 12 de Junio de Villa Hayes.

Lea más: Capiatá y San Lorenzo no se saca ventaja

Los tres clubes que se encuentran en la zona de descenso son Guaraní de Fram, Sol de América y Pastoreo.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2323

La cartelera asigna la realización de los siguientes enfrentamientos:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jueves 28

Deportivo Santaní vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 15:30.

Árbitro: Gedidías Zacarías.

Asistentes: Aníbal Esteche y Martín Estigarribia.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

River Plate vs. Fernando de la Mora

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 18:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Francisco Ramos y Denis López.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Viernes 29

Tacuary FBC vs. Guaireña FC

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 15:30.

Árbitro: César Avel Rolón.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Rubio Ñu vs. Sol de América

Estadio: La Arboleda.

Horario: 18:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

Sábado 30

Guaraní de Fram vs. Encarnación FC

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Armindo Rojas y Éver Delgado.

Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Deportivo Capiatá vs. 12 de Junio VH

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 15:00.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Esteban Testta.

Domingo 31

Sportivo San Lorenzo vs. Resistencia SC

Estadio: Gunther Vogel.

Horario: 10:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Roberto Cañete.

Pastoreo FC vs. Sol de América

Estadio: Sol de América de Pastoreo.

Horario: 10:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Jorge Gómez y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: José Franco.

Enlace copiado