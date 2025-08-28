Se abre una nueva ronda de la Intermedia

Dos partidos por día hasta el domingo, el desarrollo del capítulo 25 de la División Intermedia, que lidera Rubio Ñu y que tiene como escolta al 12 de Junio de Villa Hayes.
Los tres clubes que se encuentran en la zona de descenso son Guaraní de Fram, Sol de América y Pastoreo.
La cartelera asigna la realización de los siguientes enfrentamientos:
Jueves 28
Deportivo Santaní vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Juan José Vázquez.
Horario: 15:30.
Árbitro: Gedidías Zacarías.
Asistentes: Aníbal Esteche y Martín Estigarribia.
Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
River Plate vs. Fernando de la Mora
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 18:30.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Francisco Ramos y Denis López.
Cuarto árbitro: Juan Jara.
Viernes 29
Tacuary FBC vs. Guaireña FC
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 15:30.
Árbitro: César Avel Rolón.
Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Valdovinos.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
Rubio Ñu vs. Sol de América
Estadio: La Arboleda.
Horario: 18:30.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
Cuarto árbitro: Édgar Galeano.
Sábado 30
Guaraní de Fram vs. Encarnación FC
Estadio: Parque del Guairá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Armindo Rojas y Éver Delgado.
Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.
Deportivo Capiatá vs. 12 de Junio VH
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 15:00.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Fernando López.
AVAR: Esteban Testta.
Domingo 31
Sportivo San Lorenzo vs. Resistencia SC
Estadio: Gunther Vogel.
Horario: 10:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Juan Mendoza y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Roberto Cañete.
Pastoreo FC vs. Sol de América
Estadio: Sol de América de Pastoreo.
Horario: 10:00.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Jorge Gómez y Tania Martínez.
Cuarto árbitro: José Franco.