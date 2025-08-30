Capiatá desplaza al 12 de Junio de la zona de ascenso

El partido bisagra en la lucha por el ascenso de la División Intermedia a la categoría de Honor lo ganó el Deportivo Capiatá, que impuso su condición de local contra el 12 de Junio de Villa Hayes, que llegó a contar con una importante ventaja como líder del circuito hasta sufrir un pronunciado bajón en la segunda rueda.

El luqueño “Fibra” Santacruz retornó a la formación escobera y marcó el tanto del triunfo auriazul en un espectáculo emotivo, teniendo en cuenta la presión ejercida por el León chaqueño para evitar el doloroso traspié.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Fernando López. AVAR: Esteban Testta.

Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo, Jorge Paredes, Fernando Arce (57’ Jesús Patiño) y Carlos Montiel; Santiago Santacruz (68’ José Núñez), Juan Garay, Justo Figueredo (51’ Alexis Verdún) y Héctor Lezcano (57’ Alexis Acuña); Orlando Bogado y Alexis Giménez (46’ Juan Franco). D.T.: Julio Irrazábal.

12 de Junio: Hilario Navarro; Rodi Ferreira (73’ Luis Rolón), Ángel Arce, Aníbal Gómez Sánchez y Ariel Recalde (73’ Braian Brítez); Cristhian Riveros (73’ Ricardo Bordón), Ángel Martínez, Matías López (73’ Alfredo Martínez) y Carlos Gallardo (46’ Julio Mongelós); Daniel Fernández y Santiago Salcedo. D.T.: Juan Manuel Salgueiro.

Gol: 64’ Santiago Santacruz (C). Amonestados: 8’ Cristhian Riveros (12J) y 18’ Héctor Lezcano (C).