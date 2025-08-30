Encarnación triunfa tras desventaja de tres goles

El duelo entre clubes del Itapúa se disputó en Villarrica, debido al desarrollo del Rally Mundial. El local, Guaraní de Fram, logró una ventaja de tres goles sobre Encarnación FC, que no lo pudo conservar.

Encarnación FC fue creciendo con los cambios hasta experimentar uno de los mayores vuelcos de la División Intermedia con el triunfo por 4-3.

El Cacique frameño sufrió un duro golpe en su lucha por la permanencia en el circuito, en el que compite por primera vez y está pagando el derecho de piso por su ingenuidad.

La administración de la importante diferencia no fue posible para el conjunto aurinegro que se desplomó sobre el final, teniendo muchos recursos para enfriar el encuentro.

La jornada sabatina contempla igualmente el choque entre Deportivo Capiatá y 12 de Junio de Villa Hayes, marcado para las 15:00, en el coliseo auriazul.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Armindo Rojas y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Guaraní de Fram: Diego Morel; José Báez, Ivo Parzajuk, Hugo Espínola y Álex Franco (82’ Marcos Giménez); Alberto Mongelós (76’ Bruno Díaz), Marcos Riveros y Derlis Benítez; Jorge Núñez (82’ Enrique Balbuena), Rodrigo Arévalo y Leonardo Galeano (82’ Fernando Viveros). D.T.: Roberto Torres.

Encarnación FC: Engel Steffen; Rolando Vázquez, José Leguizamón, Abel Brítez y Rodolfo Argüello (61’ Cristian Báez); Diego Villalba (61’ Willian Santander), Blas Díaz (59’ Joshua Vera), Fernando Vega (59’ Florencio Yudis) y Fernando Escobar (44’ William Casanova); Franco Pelozo y Marcelo Dávalos. D.T.: Braulio Armoa.

Goles: 21’ Derlis Benítez, 54’ Alberto Mongelós, 58’ Rodrigo Arévalo (GF); 60’ y 90’ Florencio Yudis, 77’ William Casanova y 95’ Willian Santander (E). Amonestados: 36’ Marcos Riveros, 38’ Derlis Benítez, 47’ Leonardo Galeano y 91’ Marcos Giménez (GF); 68’ Rolando Vázquez (E).