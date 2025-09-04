Autoridades arbitrales del capítulo 26

El puntero Rubio Ñu y el vicelíder Deportivo Capiatá se encuentran en la zona de ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría.
Los jueces designados para un nuevo capítulo del torneo del segundo nivel de nuestro fútbol son los siguientes:
Viernes
Guaireña FC vs. Deportivo Santaní
Estadio: Parque del Guairá.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Horario: 15:30.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Carlos Sánchez y Denis López.
Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Día.
Encarnación FC vs. Deportivo Capiatá
Estadio: Villa Alegre.
Horario: 18:30.
Árbitro: José Natanael Méndez.
Asistentes: Héctor Medina y Derlys González.
Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: José Cuevas.
Sábado 6
Fernando de la Mora vs. Guaraní de Fram
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 10:00.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Rodrigo Mendieta y Edilson Florenciano.
Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
Sportivo Carapeguá vs. Pastoreo FC
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Jesús Alcaraz y Lucio García.
Cuarto árbitro: Juan Jara.
Domingo 7
12 de Junio VH vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: Facundo Deleón Fossatti.
Horario: 10:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva.
Cuarto árbitro: Zulma Quiñónez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Héctor Balbuena.
Sol de América vs. River Plate
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 10:00.
Árbitro: César Avel Rolón.
Asistentes: Éver Delgado y Marcelo Silva.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
Lunes 8
Resistencia vs. Tacuary
Estadio: Tomás Beggan Correa.
Horario: 15:30.
Árbitro: Gedidías Zacarías.
Asistentes: Francisco Ramos y César Silva.
Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.
Independiente CG vs. Rubio Ñu
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 18:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Christian Sosa y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Fernando López.
AVAR: Esteban Testta.