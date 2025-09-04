Autoridades arbitrales del capítulo 26

El puntero Rubio Ñu y el vicelíder Deportivo Capiatá se encuentran en la zona de ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría.

Los jueces designados para un nuevo capítulo del torneo del segundo nivel de nuestro fútbol son los siguientes:

Viernes

Guaireña FC vs. Deportivo Santaní

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 15:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Carlos Sánchez y Denis López.

Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Día.

Encarnación FC vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 18:30.

Árbitro: José Natanael Méndez.

Asistentes: Héctor Medina y Derlys González.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

Sábado 6

Fernando de la Mora vs. Guaraní de Fram

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Edilson Florenciano.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Sportivo Carapeguá vs. Pastoreo FC

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Lucio García.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Domingo 7

12 de Junio VH vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 10:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Zulma Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sol de América vs. River Plate

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 10:00.

Árbitro: César Avel Rolón.

Asistentes: Éver Delgado y Marcelo Silva.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Lunes 8

Resistencia vs. Tacuary

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 15:30.

Árbitro: Gedidías Zacarías.

Asistentes: Francisco Ramos y César Silva.

Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.

Independiente CG vs. Rubio Ñu

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 18:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Christian Sosa y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Esteban Testta.