El Laureado retorna a Primera División

Fiesta en las gradas, con un gran respaldo de la afición al Laureado, Rubio Ñu, que le ganó con lo justo al Sportivo Carapeguá 1-0, por la 27ª fecha de la División Intermedia.

En una acción desafortunada, Tomás Mendoza registró el gol en contra. Los visitantes reclamaron un penal de Juan Domingo Barrios por brazo extendido en el área que no se pitó. En este juego no se implementó en VAR, sí en el desarrollado en Capiatá, en la victoria local sobre Fernando de la Mora por 1-0.

Para los albiverdes, fue una jornada de emoción por el retorno a la Primera División, en la que habían intervenido por última vez en el 2017.

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: José Mercado y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Rubio Ñu: Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti; Juan Giménez, Juan Barrios (78’ Edsson Riveros), Gustavo Manzur (85’ Víctor Penayo) y Enmanuel Caballero (69’ Fernando Garcete); Derlis Mereles (78’ Héctor Martínez) y César Villagra (85’ Derlys Cabañas). D.T.: Héctor Marecos.

Carapeguá: Aldo Bareiro; Ulises González, Mílver Aquino, Éric Ramos y Tomás Mendoza; Ángelo Cabrera, Marcos Benítez, Fabricio Arce y Lucas Montiel (56’ Iván Ramos); Augusto Giménez y Jeferson Torales (56’ Isaías Gavilán). D.T.: Romualdo Agüero.

Gol: 48’ Tomás Mendoza, en contra (RÑ). Amonestados: 29’ Yony Villazanti, 68’ Juan Barrios y 81’ Héctor Martínez (RÑ); 70’ Marcos Benítez y 84’ Mílver Aquino (SC). Expulsado: 70’ Marcos Benítez (SC).