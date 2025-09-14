Rubio Ñu asciende a la máxima categoría

Con el masivo acompañamiento de su afición, Rubio Ñu, en Laureado, pudo alcanzar contra Sportivo Carapeguá el triunfo que necesitaba para asegurar su regreso al círculo privilegiado, en el que compitió por última vez en 2017.

La fiesta se dio en las tribunas, ya que el espectáculo no tuvo el brillo deseado. Es más, el gol llegó mediante una acción desafortunada y luego se dio una polémica que derivó en la expulsión de un futbolista del Potro.

En el inicio del segundo tiempo, una presión de Emmanuel Caballero para ganarle en la disputa a Marcos Benítez surtió efecto. Apertura del volante por derecha a Juan Giménez, quien en su intento de enganche fue bloqueado por Tomás Mendoza para batir su propio portal.

En un avance visitante, el balón le dio en el brazo extendido, en posición antinatural a Juan Domingo Barrios, en el área. Los componentes de Carapeguá reclamaron el penal no sancionado y la protesta de Benítez fue desmedida, por lo que fue expulsado por Dionicio Cristaldo.

Se disputaron tres partidos en forma simultánea y solo en uno fue habilitado el VAR, en la victoria del Deportivo Capiatá contra Fernando de la Mora 2-1.

Si se contaba con la tecnología en la Arboleda, era altamente probable la sanción de la pena máxima a favor del conjunto del noveno departamento.

En otro choque, Pastoreo venció por 1-0 a Guaireña y sigue en su lucha por evitar el descenso.

Rubio Ñu llegó a 56 puntos, Capiatá tiene 50, mientras que 12 de Junio de Villa Hayes y San Lorenzo están con 46, aún con posibilidades de subir.