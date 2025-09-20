Una Ronda con mucho en juego

El que corre con ventaja para acompañar a Rubio Ñu a la máxima categoría es el Deportivo Capiatá, que quiere volver a ser parte de la élite luego de siete años. El elenco “escobero” le saca cuatro puntos de diferencia a sus rivales directos, tanto Sportivo San Lorenzo, como al 12 de Junio de Villa Hayes.

El elenco de Julio Irrazábal tendrá una parada difícil en Villa Elisa, donde visitará a Sol de América, que se encuentra urgido de puntos para mantenerse en la categoría. A la misma hora, el “rayadito” visitará a Encarnación en el sur, mientras que el león chaqueño deberá ir hasta el barrio Vista Alegre para enfrentar a Fernando de la Mora, que sigue en zona de riesgo.

* Hoy, a las 10:00. Independiente CG vs. Guaraní de Fram, en el estadio Ricardo Grégor. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Carlos Sánchez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: José Franco.

* Hoy, a las 10:00. Tacuary vs. Deportivo Santaní, en el estadio Enrique Soler. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: César Caballero y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla.

* Mañana, a las 10:00. Resistencia SC vs. Pastoreo FC, en el estadio Tomás Beggan Correa. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Digno Salinas y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

* Mañana, a las 10:00. Sportivo Carapeguá vs. River Plate, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Esteban Testta y Luis Onieva. Cuarto árbitro: José Armoa.

* Lunes, a las 18:30. Encarnación FC vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: Christian Sosa.

* Lunes, a las 18:30. Sol de América vs. Deportivo Capiatá, en el estadio Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Derlys González y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo. VAR: José Méndez. AVAR: Héctor Balbuena.

* Lunes, a las 18:30. Fernando de la Mora vs. 12 de Junio VH, en el estadio Emiliano Ghezzi. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero. Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez. VAR: Marco Franco. AVAR: José Cuevas.

* Martes , a las 18:30. Guaireña FC vs. Rubio Ñu, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.