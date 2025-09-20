Fútbol de Intermedia

Una Ronda con mucho en juego

Con dos partidos, a disputarse en Campo Grande y en Capiatá, se abre hoy la disputa de la antepenúltima ronda del torneo de la División Intermedia. El punto de atracción es el lunes, con los tres aspirantes al segundo cupo de ascenso que jugarán en simultáneo. Además de la posibilidad de que Rubio Ñu conquiste el título con una victoria, el martes.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 01:00
El estadio Enrique Soler albergará el duelo entre Tacuary vs. Deportivo Santaní, uno de los encuentros que pondrá en marcha la antepenúltima ronda del torneo de la División Intermedia.
El estadio Enrique Soler albergará el duelo entre Tacuary vs. Deportivo Santaní, uno de los encuentros que pondrá en marcha la antepenúltima ronda del torneo de la División Intermedia.

El que corre con ventaja para acompañar a Rubio Ñu a la máxima categoría es el Deportivo Capiatá, que quiere volver a ser parte de la élite luego de siete años. El elenco “escobero” le saca cuatro puntos de diferencia a sus rivales directos, tanto Sportivo San Lorenzo, como al 12 de Junio de Villa Hayes.

El elenco de Julio Irrazábal tendrá una parada difícil en Villa Elisa, donde visitará a Sol de América, que se encuentra urgido de puntos para mantenerse en la categoría. A la misma hora, el “rayadito” visitará a Encarnación en el sur, mientras que el león chaqueño deberá ir hasta el barrio Vista Alegre para enfrentar a Fernando de la Mora, que sigue en zona de riesgo.

* Hoy, a las 10:00. Independiente CG vs. Guaraní de Fram, en el estadio Ricardo Grégor. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Carlos Sánchez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: José Franco.

* Hoy, a las 10:00. Tacuary vs. Deportivo Santaní, en el estadio Enrique Soler. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: César Caballero y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Mañana, a las 10:00. Resistencia SC vs. Pastoreo FC, en el estadio Tomás Beggan Correa. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Digno Salinas y Saturnino Cáceres. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

* Mañana, a las 10:00. Sportivo Carapeguá vs. River Plate, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Esteban Testta y Luis Onieva. Cuarto árbitro: José Armoa.

* Lunes, a las 18:30. Encarnación FC vs. Sportivo San Lorenzo, en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Fernando López. AVAR: Christian Sosa.

* Lunes, a las 18:30. Sol de América vs. Deportivo Capiatá, en el estadio Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Derlys González y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo. VAR: José Méndez. AVAR: Héctor Balbuena.

* Lunes, a las 18:30. Fernando de la Mora vs. 12 de Junio VH, en el estadio Emiliano Ghezzi. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero. Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez. VAR: Marco Franco. AVAR: José Cuevas.

* Martes , a las 18:30. Guaireña FC vs. Rubio Ñu, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Clasificación - División Intermedia 2025
Clasificación - División Intermedia 2025
Enlace copiado