Rubio Ñu: El Laureado resurge con la fuerza de su afición

Con la conquista del título de la División Intermedia 2025, Rubio Ñu retorna a la máxima categoría de nuestro fútbol con el impulso de su afición.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 16:39
Futbolistas y aficionados de Rubio Ñu, en el Parque Guairá. Con el empate del martes con Guaireña 0-0, el Laureado conquistó el título de la División Intermedia 2025.
El resurgir del Laureado de Santísima Trinidad, Rubio Ñu, se da en coincidencia con la vuelta a la presidencia de Rubén Martín Ruiz Díaz, cuyo nombre lleva el sector preferencial del estadio La Arboleda. Mediante su transferencia al exterior en su época de futbolista, el club tuvo un importante crecimiento.

Al Albiverde le quedan dos partidos de despedida de la segunda división.

El presidente de Rubio Ñu, Rubén Martín Ruiz Díaz, miembros de la comisión directiva y colaboradores, tras la conquista del título de la División Intermedia, con el empate sin goles con Guaireña FC, en el Parque Guairá de Villarrica.
Para el domingo prepara una verdadera fiesta de celebración en su escenario, con motivo del duelo contra Resistencia, marcado para las 18:30. En la última fecha visitará a Tacuary.

El rico historial ñuense en Primera contempla 26 temporadas, en cuatro etapas. La inicial fue en 1927. La segunda entre 1964 y 1971. La tercera, de 1973 a 1980, mientras que la cuarta se dio entre 2009 y 2017.

