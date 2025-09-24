Sportivo Trinidense

Trinidense: Ganar clásico en Primera, asignatura pendiente

En 2026, el Sportivo Trinidense tendrá su octava temporada en la máxima categoría, en cuatro etapas, con el ingrediente especial de la disputa del clásico barrial contra el flamante monarca de la División Intermedia de este año, Rubio Ñu, al que nunca pudo vencer en la división superior (sí en el ascenso).

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 16:31
Hermes David Villalba (34), eficiente zaguero de Trinidense.
Hermes David Villalba (34), eficiente zaguero de Trinidense.

Los clubes de Santísima Trinidad, Rubio Ñu (112 años) y Sportivo Trinidense (90), coincidieron solo dos veces en el círculo privilegiado, en el que el Laureado totaliza 26 años de intervención, lo que significa una mayor tradición con relación a la Cruz amarilla.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

En 2010 jugaron cuatro partidos y en 2017, otros tantos. El balance: 4 triunfos de Rubio Ñu y 4 empates, con 11 goles albiverdes y 7 auriazules.

En el Apertura 2010, los dos duelos terminaron con idéntico marcador de 1-1. En el Clausura, Rubio Ñu ganó por 2-1 y luego por 1-0. En el primer certamen del 2017, los dos lances iniciales quedaron empatados, 1-1 y 3-3, mientras que en el segundo torneo de dicha temporada, el Laureado obtuvo dos victorias, ambas por 1-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ventaja del “Triqui” con relación a su tradicional adversario es que en un mismo año pudo intervenir en las dos competencias internacionales de la Conmebol. En el 2024 jugó la Copa Libertadores contra El Nacional de Ecuador y Colo Colo de Chile. Luego participó en la Sudamericana, midiendo a Fortaleza de Brasil, Boca Juniors de Argentina y Nacional Potosí de Bolivia.

Enlace copiado