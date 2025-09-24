Trinidense: Ganar clásico en Primera, asignatura pendiente

Los clubes de Santísima Trinidad, Rubio Ñu (112 años) y Sportivo Trinidense (90), coincidieron solo dos veces en el círculo privilegiado, en el que el Laureado totaliza 26 años de intervención, lo que significa una mayor tradición con relación a la Cruz amarilla.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

En 2010 jugaron cuatro partidos y en 2017, otros tantos. El balance: 4 triunfos de Rubio Ñu y 4 empates, con 11 goles albiverdes y 7 auriazules.

En el Apertura 2010, los dos duelos terminaron con idéntico marcador de 1-1. En el Clausura, Rubio Ñu ganó por 2-1 y luego por 1-0. En el primer certamen del 2017, los dos lances iniciales quedaron empatados, 1-1 y 3-3, mientras que en el segundo torneo de dicha temporada, el Laureado obtuvo dos victorias, ambas por 1-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ventaja del “Triqui” con relación a su tradicional adversario es que en un mismo año pudo intervenir en las dos competencias internacionales de la Conmebol. En el 2024 jugó la Copa Libertadores contra El Nacional de Ecuador y Colo Colo de Chile. Luego participó en la Sudamericana, midiendo a Fortaleza de Brasil, Boca Juniors de Argentina y Nacional Potosí de Bolivia.