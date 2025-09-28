Guaireña se toma respiro y complica a River Plate

La victoria da un favorable panorama al cuadro de Villarrica en la pelea por la permanencia y deja en una posición por demás preocupante al Kelito.

Dos anotaciones tempranera del artillero Riquelme dieron la doble ventaja al equipo gua’i, pero el cuadro capitalino supo llegar a la paridad. Sin embargo, al promediar la primera etapa se registró la jugada que cambió el trámite: expulsión del golero del Kelito, Silva, el tercer gol de Guaireña y con un hombre menos, el dueño de casa siguió el juego.

A lo largo de la segunda parte del encuentro, los dirigidos por Celso Ayala pese a la diferencia numérica en la cancha salieron a evitar por lo menos la derrota, pero en el tramo final, los de rolando Chilavert sentenciaron la victoria y si Sol no gana hoy, salva la temporada.

Estadio: Jardines del Kelito (Barrio Mburicaó). Árbitro: Juan Gabriel Benítez (FIFA). Asistentes: José Cuevas y José Villagra. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

River Plate: Joel Silva; Eric Cristaldo, Santiago Acha (30’ Diego Duarte), Enzo Ortiz y Damián Cabrera; Lucas Marciante, Cristian Sosa, Lucas Candia (63’ Osvaldo Romero) y Germán Núñez (63’ Walter Gaona) (76’ Rodrigo Fariña); Matías González y Francisco Bareiro. D.T.: Celso Ayala.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Juan Balbuena, Hugo Portillo, Esteban Samudio y Elías Brítez (46’ Marcos Andino); Aarón Monges (63’ Osvaldo Vázquez), Jorge Mendoza, Rosalino Toledo y Cristian Paredes (71’ Orlando Benítez); Antonio Marín (84’ Luis Araújo) y Willian Riquelme. D.T.: Rolando Chilavert.

Goles: 9’, 11’ y 31’ Willian Riquelme, el tercero de penal y 84’ Juan Balbuena (G); 17’ Elías Brítez c/s/v y 25’ Enzo Ortiz (RP). Amonestados: 44’ Lucas Marciante, 88’ y 92’ Matías González, 94’ Enzo Ortiz (RP); 33’ Elías Brítez y 52’ Jorge Mendoza (G). Expulsados: 26’ Joel Silva y 92’ Matías González (RP); 42’ Willian Riquelme (G).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol