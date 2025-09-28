Fútbol de Intermedia

Rubio Ñu golea y celebra el título en casa con su gente

Rubio Ñu celebró en la noche del domingo, ante su gente, el título que lo proclama como el mejor de la actual edición de la División Intermedia, luego de golear por 4-1 a Resistencia SC, en un encuentro correspondiente a la penúltima ronda del torneo semiprofesional.

Por ABC Color
28 de septiembre de 2025 - 23:05
El experimentado, César Rodrigo Villagra (36 años) levanta el trofeo de campeón que corona la gran campaña hecha por Rubio Ñu. El atacante es el máximo anotador ñuense, con 10 goles. (Foto: @IntermediaAPF)
El experimentado, César Rodrigo Villagra (36 años) levanta el trofeo de campeón que corona la gran campaña hecha por Rubio Ñu. El atacante es el máximo anotador ñuense, con 10 goles. (Foto: @IntermediaAPF)Gentileza

El “Laureado” ya había asegurado el primer cupo de ascenso a la élite en la vigesimoséptima ronda, con el triunfo en casa por la mínima ante el Sportivo Carapeguá, concretando de esa manera su retorno a la máxima categoría, en la que había militado por última vez en la temporada 2017.

Lea más: Guaireña se toma respiro y complica a River Plate

En la ronda anterior, el equipo coronó su gran campaña al asegurar matemáticamente el título de campeón con el empate de visitante frente a Guaireña. Sin embargo, el festejo más esperado se pudo dar con la vuelta a casa. Ayer, los jugadores ñuenses levantaron el trofeo ante sus hinchas en el estadio La Arboleda, un recinto donde terminaron invictos y que representó una verdadera fortaleza en su gran campaña de ascenso.

Estadio: La Arboleda (barrio Santísima Trinidad). Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: César Silva y Paola Fleitas. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rubio Ñu: Tulio Schwarz (87’ Celso Duarte); Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti; Juan Barrios (79’ Héctor Martínez), Gustavo Manzur (58’ Fernando Garcete) y Enmanuel Caballero (58’ Emiliano Romero); Juan Giménez, Derlis Mereles (79’ Edsson Riveros) y César Villagra. D.T.: Héctor Marecos.

Resistencia SC: Santiago Godoy; Ariel Benítez (74’ Mauricio Cantero), José Portillo (46’ Wilson Coronel), Alan Vargas y Tobías Castellano; Jorge Colmán, Rodrigo Vera, Nolberto Báez (89’ Federico Meza) y Marcelo Benítez (74’ Ángel González); Carlos Romero y Matías Medina (63’ Víctor Velazco). D.T.: José Rodríguez.

Goles: 14’ César Villagra, 20’ Mariano Ramos, 33’ Derlis Mereles y 35’ Juan Giménez (RÑ); 48’ Rodrigo Vera (R). Amonestados: 7’ Javier Vallejos, 45’+1’ César Villagra, 78’ Mariano Ramos y 90’ Fernando Garcete (RÑ); 36’ Jorge Colmán, 45’ José Portillo, 69’ Ariel Benítez, 81’ Wilson Coronel, 87’ Rodrigo Vera, 90’+1’ Mauricio Cantero y 90’+1’ Federico Meza (R). Incidencia: A los 43’ minutos de juego, Tulio Schwarz (RÑ), le tapó un penal a Rodrigo Vera (R).

Clasificación - División Intermedia 2025
Clasificación - División Intermedia 2025

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol

Enlace copiado