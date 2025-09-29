San Lorenzo se ilusiona con el ascenso

San Lorenzo cumplió y le ganó de local a Santaní por 1-0, por la penúltima fecha de la División Intermedia.

El Rayadito dependía del resultado de Deportivo Capiatá para llegar a la última ronda con chances y con la victoria del Independiente de Campo Grande 2-1 sobre el Escobero, sigue con posibilidades del ascenso.

En la ronda decisiva, San Lorenzo lidiará con Fernando de la Mora, al que deberá ganar y esperar un tropiezo de Capiatá contra Carapeguá, en el noveno departamento.

Estadio: Gunther Vogel. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Julio Aranda y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Héctor Balbuena.

San Lorenzo: Federico Cristóforo; Maximiliano García (61’ Matías Agüero), Teodoro Paredes, Joel Jiménez y Pablo Aveiro; Héctor Villamayor, Aldo Quiñónez, Hugo González (83’ Orlando Gallardo) y Axel Galeano (61’ Iván Duarte); Antonio Oviedo (66’ Diego Álvarez) y José Barrios (83’ Miguel Ovejero). D.T.: Sergio Orteman.

Santaní: Armando Vera; Luis Lezcano, Martín Giménez, Alejandro Meza y Luis Luján (84’ Guido Ibáñez); Brahian Martínez (77’ Marco González), Federico Florentín (77’ Bernardino Villalba) Brandon Barbas y Rodrigo Ramírez (61’ Alexis Insfrán); Édgar Villalba (84’ Jesús Monges) y Antonio Samaniego. D.T.: Robert Gauto.

Gol: 71’ Héctor Villamayor (SL). Amonestados: 12’ Brandon Barbas, 32’ Federico Florentín y 85’ Martín Giménez (DS).