Sol de América doma al León y al promedio

La ilusión del ascenso del 12 de Junio de Villa Hayes quedó esfumada con su estrepitosa caída en casa por 4-0 contra Sol de América, que encaraba en duelo sin margen de error, con el riesgo de descender a la División Intermedia a la Primera B.

Lea más: San Lorenzo se ilusiona con el ascenso

El León chaqueño lideró la competencia por varias jornadas, llegando a alcanzar una ventaja apreciable. Para la segunda rueda retocó su plantel con el deseo de “reforzar” y probablemente ese haya sido su mayor equivocación.

Los danzarines salieron de la zona roja y de ganar en la última fecha, se mantendrán en el circuito, por más que en el balance general, la temporada unicolor será considerada mala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Luis Onieva y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Juan López. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Christian Sosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

12 de Junio: Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Cristhian Riveros (82’ Ariel Recalde) y Édgar D. González (46’ Álvaro Martínez); Luis Rolón, Gastón Pinedo, Blas Cáceres (46’ Matías López) y Claudio Orquiola (70’ Alfredo Martínez); Édgar A. González (57’ Ricardo Bordón) y Daniel Fernández. D.T.: Arturo Villasantti.

Sol de América: Diego Aranda; Aquilino Giménez, Rodrigo Duarte, Gustavo Giménez y Carlos Samudio (60’ Kevin Benites); Fernando Leguizamón (76’ Juan Argüello), Edgardo Orzusa (71’ Pulvio Aranda), Stevens Gómez (76’ Jorge López) y Gerardo Kovacs (76’ Cristian Cuenca); Ángel Aguayo y Julio Rivarola. D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 30’ Julio Rivarola, 34’ Gerardo Kovacs, 48’ Stevens Gómez y 79’ Cristian Cuenca (SA). Amonestados: 32’ Daniel Fernández, 52’ Édgar A. González y 64’ Pablo Aguilar (12); 44’ Edgardo Orzusa y 62’ Gustavo Giménez (SA).