Nivelado duelo entre 3 de Noviembre y Benjamín Aceval

Los tricolores del barrio San Pablo, 3 de Noviembre, siguen pagando derecho de piso en la categoría, ya que aún no pueden cantar victoria.

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El “3” se adelantó en el marcador en el primer tiempo, pero en el segundo el elenco del Bajo Chaco ejerció presión hasta llegar al 1-1, que ya no se movería, pese al intento de ambos conjuntos.

Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Víctor Dávalos y Éver Delgado. Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

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3 de Noviembre: Alan Vento; Alexis Orué (53’ Jesús Godoy), Alexis Prieto, Francisco López y Hugo Aquino (77’ Ángel Garcete); Orlando Gallardo (86’ Lucas Franco), Marcos Riveros, Rodrigo Jara y Rodrigo Arévalo (77’ Ángel Gómez); Diego Álvarez e Iván Maciel (86’ Juan Sánchez). D.T.: José Martínez.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera, Sebastián Benítez (86’ Óscar Prieto), Inocencio Velázquez y Hugo Espínola; Rony Giménez (46’ Alcides Martínez), Aldo Morel, Osvaldo Argüello y Santiago López (64’ Armando Parra); Roque Florenciáñez (86’ Emmanuel Morales) y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 17’ Diego Álvarez (3N) y 67’ Nery Castro (BA). Amonestados: 37’ Marcos Riveros y 45’ Diego Álvarez (3N); 42’ Aldo Morel, 54’ Osvaldo Argüello, 69’ Alcides Martínez y 86’ Óscar Prieto (BA).