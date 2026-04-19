El Rojo mallorquino pasa al frente

Dos triunfos y un empate, la marca del General Caballero de Juan León Mallorquín en la División Intermedia, de la que es nuevo líder.

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En el amanecer del encuentro, el Rojo llegó al primer gol. La igualdad fue señalada por el máximo anotador del torneo, Diego “Chino” Martínez. Cerca del cierre, Míller Mareco, el de las anotaciones trascendentes, como en la final de la Copa Paraguay, estableció el 2-1 definitivo.

Seguidamente los detalles del “match”, facilitados por la APF. En algunas ocasiones, los jugadores no son ubicados en sus puestos respectivos.

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Diego Silva y Lucio García. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

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General Caballero: Luis Guillén; Gabriel Molinas, César Castellano, Míller Mareco y Édgar Franco (46’ Júnior Cantero); Juan Martínez (89’ Enzo Alegre), Marcelo Paredes, Alexis Verdún y Alexis Araújo (84’ Samuel Gómez); Mathías González (68’ Axel Baigorria) y Jorge Colmán (68’ Matías Schabus). D.T.: Humberto Ovelar.

Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Aníbal Gómez, Bruno Díaz y Néstor Díaz; Franco Aragón, Rodrigo Vera, Cristhian Batte (56’ Denis Colmán) y Juan Francisco Esteche (65’ Duván Zárate); Diego Martínez (65’ David Fleitas) y Jesús Cáceres (56’ Ángel Cristaldo) (59’ Orlin Barreto). D.T.: Luis Escobar.

Goles: 1’ Alexis Verdún y 87’ Miller Mareco, de penal (GC); 16’ Diego Martínez (T). Amonestados: 18’ Juan Martínez, 38’ Alexis Verdún, 46’ Édgar Franco, 57’ Jorge Colmán y 92’ Marcelo Paredes (GC); 20’ Francisco Esteche (T).