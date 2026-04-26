Fútbol de Intermedia
26 de abril de 2026 - 13:42

Fernando de la Mora logra su primera victoria del año

Festejo del gol de Fernando de la Mora, adjudicado a Rodney Chaparro, aunque el tiro libre de Ariel Benítez tuvo varios toques antes de introducirse a la portería.
Festejo del gol de Fernando de la Mora, adjudicado a Rodney Chaparro, aunque el tiro libre de Ariel Benítez tuvo varios toques antes de introducirse a la portería.APF

Fernando de la Mora obtuvo este domingo su primera victoria de la temporada, al superar en Villa Hayes por 1-0 al Benjamín Aceval. El Prócer llevaba tres caídas en fila en el torneo de la segunda división, en la que ni siquiera había podido marcar un gol. El cambio de timón tuvo un efecto inmediato.

Por ABC Color

En un reducto difícil y ante condiciones climáticas adversas, Fernando de la Mora por fin pudo triunfar en la División Intermedia 2026. La ventaja pudo haber sido más amplia.

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Benjamín Aceval no tuvo una buena jornada, con muchos errores no forzados. Luego de recibir el tanto, se volcó al ataque, exponiéndose a una dura caída.

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El Prócer deberá ajustar las piezas en la ofensivas, porque desperdició numerosas oportunidades para liquidar el expediente y no sufrir hasta el pitazo final.

Los detalles del duelo, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Carlos Sánchez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera, Aldo Morel, Inocencio Velázquez (90’Arturo Paredez) y Hugo Espínola; Kevin Quiñónez, Alcides Martínez (75’ Óscar Prieto), Sebastián Benítez (46’ Ariel Mendoza) y Roque Florenciáñez (46’ Emmanuel Morales); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola, Rodney Chaparro (81’ Rodney Chaparro), Gustavo Navarro, Ariel Benítez y Alexis Ledesma (50’ Isaías Fretes) (60’ Aquiles Palacios); Alan Valenzuela (81’ Miguel Pereira), Augusto Franco, Elías Bóveda (60’ Pedro Martínez) y Derlis Benítez; Ronald Borja y Luciano Taboada. D.T.: Juan Díaz.

Gol: 70’ Rodney Chaparro (FM). Amonestados: 17’ Roque Florenciáñez, 34’ Iván Cabrera, 56’ Osvaldo Argüello, 63’ Aldo Morel y 69’ Hugo Espínola (BA); 20’ Alexis Ledesma y 30’ Ronald Borja (FM). Expulsado: 85’ Aldo Morel (BA), por doble amonestación.