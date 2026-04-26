Fernando de la Mora logra su primera victoria del año

En un reducto difícil y ante condiciones climáticas adversas, Fernando de la Mora por fin pudo triunfar en la División Intermedia 2026. La ventaja pudo haber sido más amplia.

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Benjamín Aceval no tuvo una buena jornada, con muchos errores no forzados. Luego de recibir el tanto, se volcó al ataque, exponiéndose a una dura caída.

El Prócer deberá ajustar las piezas en la ofensivas, porque desperdició numerosas oportunidades para liquidar el expediente y no sufrir hasta el pitazo final.

Los detalles del duelo, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

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Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Carlos Sánchez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera, Aldo Morel, Inocencio Velázquez (90’Arturo Paredez) y Hugo Espínola; Kevin Quiñónez, Alcides Martínez (75’ Óscar Prieto), Sebastián Benítez (46’ Ariel Mendoza) y Roque Florenciáñez (46’ Emmanuel Morales); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola, Rodney Chaparro (81’ Rodney Chaparro), Gustavo Navarro, Ariel Benítez y Alexis Ledesma (50’ Isaías Fretes) (60’ Aquiles Palacios); Alan Valenzuela (81’ Miguel Pereira), Augusto Franco, Elías Bóveda (60’ Pedro Martínez) y Derlis Benítez; Ronald Borja y Luciano Taboada. D.T.: Juan Díaz.

Gol: 70’ Rodney Chaparro (FM). Amonestados: 17’ Roque Florenciáñez, 34’ Iván Cabrera, 56’ Osvaldo Argüello, 63’ Aldo Morel y 69’ Hugo Espínola (BA); 20’ Alexis Ledesma y 30’ Ronald Borja (FM). Expulsado: 85’ Aldo Morel (BA), por doble amonestación.