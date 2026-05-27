La 10ª fecha de la División Intermedia se disputará durante cuatro días

Los clubes del interior Benjamín Aceval, 12 de Junio de Villa Hayes y General Caballero de Juan León Mallorquín se encuentran en el podio de la División Intermedia, que tiene como líderes a los representantes del Bajo Chaco.

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El décimo capítulo se desarrollará entre el viernes 29 y el lunes 1 de junio, mientras que el undécimo se cumplirá entre el jueves 4 y el lunes 8.

Todo el circuito de ascenso de la APF estará parado durante la participación de la Albirroja en la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

La División Intermedia otorga dos plazas a la máxima categoría. Los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

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Cartelera de la 10ª fecha

Viernes, 17:00: Sol de América vs. Deportivo Santaní, en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa.

Viernes, 19:30: Independiente de Campo Grande vs. 12 de Junio, en el Ricardo Grégor.

Sábado, 10:00: Resistencia vs. Fernando de la Mora, en el Tomás Beggan Correa.

Sábado, 17:00: Atlético Tembetary vs. Benjamín Aceval, en el Erico Galeano, en Capiatá.

Sábado, 19:30: General Caballero JLM vs. Paraguarí AC, en Ka’arendy.

Domingo, 10:00: Tacuary vs. Sportivo Carapeguá, en el Complejo Oceánico, Nueva Asunción.

Domingo, 17:30: Deportivo Capiatá vs. Encarnación, en el Erico Galeano.

Lunes, 16:00: Guaireña vs. 3 de Noviembre, en el Parque del Guairá.