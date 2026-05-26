Paraguarí AC vuelve a cambiar de timón

La inestabilidad en Paraguarí AC se produce por los malos resultados que genera una interna dirigencial que debe ser resuelta para enderezar el rumbo en la División Intermedia.

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La temporada se inició bajo el comando técnico del mundialista Enrique “Rambert” Vera, quien debió dejar el cargo por el mal arranque en el torneo.

Luego del breve interinato de Luis Villasanti se produjo la nominación de Robert Pereira Molina, quien tuvo un estreno victorioso nada menos que en el clásico contra Carapeguá por 1-0.

Sin embargo, los dos siguientes partidos no fueron los ideales en cuanto a los marcadores, si bien el elenco demostró algo de mejoría con relación a sus primeras presentaciones en el ciclo. Las caídas contra Guaireña y Benjamín Aceval originaron el nuevo cambio de timón.

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El nuevo orientador “torero” es un conocido de la casa, Luis Fernando Escobar, con el que Regional Paraguarí obtuvo el título del Nacional Interligas de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), que valió el paso a la Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Para la intervención en el actual certamen, la Liga debió conformar un club, dando nacimiento Paraguarí AC, fundado el 1 de julio de 2025.

Los malos resultados habrían originado una división dirigencial entre la Liga de Paraguarí, que ahora pretende tomar el control absoluto del club, y los dirigentes designados para dirigir los destinos de Paraguarí AC en forma casi independiente.

Escobar, recientemente en Atlético Tembetary, será presentado este martes. Su reestreno como “torero” está marcado para el próximo sábado contra General Caballero de Juan León Mallorquín, en duelo a celebrarse en el estadio Ka’arendy, en Alto Paraná, a las 19:30.