Fútbol de Intermedia
02 de junio de 2026 a la - 11:10

Intermedia, un capítulo más y paro mundialista

Daniel Fernández Rosales (25 años), centroacatante del 12 de Junio de Villa Hayes, líder de la División Intermedia.
Daniel Fernández Rosales (25 años), centroacatante del 12 de Junio de Villa Hayes, líder de la División Intermedia.12 de Junio de Villa Hayes

Los partidos de la decimoprimera fecha de la División Intermedia, segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol se disputarán el jueves, sábado y lunes próximos. Tras esta ronda, la competencia parará durante el desarrollo del mundial.

Por ABC Color

La central de nuestro balompié dispuso la paralización del circuito de ascenso durante el desarrollo de la fase inicial del Mundal Norteamérica 2026.

Por ese motivo, la División Intermedia irá hasta su undécimo capítulo, tras el cual los clubes tendrán la posibilidad de realizar trabajos específicos, principalmente físicos, para encarar la reanudación con mayor fuerza, ya que la pausa va hasta el 25 del mes en curso.

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La 11ª fecha del campeonato de la segunda categoría, que consta de 30 rondas, asigna el desarrollo de los siguientes enfrentamientos:

Jueves 4

16:00: Paraguarí vs. Atlético Tembetary, en el estadio Enrique Soler, en Capiatá.

18:30: Deportivo Santaní vs. Resistencia, en el Unión Agrícola de San Estanislao.

El viernes 5 no habrá actividad por el amistoso de la selección nacional contra Nicaragua.

Sábado 6

10:00: Benjamín Aceval vs. Tacuary, en el Isidro Roussillón.

10:00: Sportivo Carapeguá vs. Independiente de Campo Grande, en el Municipal de Carapeguá.

17:00: Fernando de la Mora vs. Guaireña, en el Emiliano Ghezzi.

19:00: 12 de Junio de Villa Hayes vs. Deportivo Capiatá, en el Facundo Deleón Fossatti.

Lunes 8

17:00: Encarnación FC vs. Sol de América, en el Villa Alegre.

19:30: 3 de Noviembre vs. General Caballero de Juan León Mallorquín, en los Jardines del Kelito.