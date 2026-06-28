Paridad entre 3 de Noviembre y Paraguarí

El 3 de Noviembre, el capitalino barrio San Pablo, aspiraba su primera victoria en su decimosegundo intento en la División Intermedia 2026, a la que ascendió para esta temporada. Sin embargo, Paraguarí AC le aguó los planes, aunque el 1-1 no le conviene a ninguno.

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El conjunto tricolor logró la ventaja en la etapa inicial y la mantuvo por un largo tiempo. Inclusive generó ocasiones para ampliar la diferencia.

Sin embargo, el Toro del noveno departamento, pese a la inferioridad numérica por sufrir una expulsión, reaccionó en la complementaria para al menos rescatar el punto.

Paraguarí llegó a 9 unidades, en tanto que 3 de Noviembre continúa último, con 6, con el casillero de triunfos aún en blanco.

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Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Denis López y Pedro Ríos. Cuarto árbitro: José Franco.

3 de Noviembre: Alan Vento; Jesús Godoy, Alexis Orué (62’ Fabricio Romero), Gustavo Mencia y Ángel Garcete (76’ Lucas Franco); Mauricio Caballero (62’ Francisco López), Alexis González, Marcos Riveros y Diego Álvarez (76’ Iván Maciel); Ángel Gómez (66’ Édsson Riveros) y Rodrigo Arévalo. D.T.: Ángel Martínez.

Paraguarí AC: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Matías Lezcano y Tobías Vargas (46’ Óscar Cabrera); Enmanuel Caballero, Willian Candia (61’ Víctor Villalba), Esteban Maidana (61’ Josué Bazán) y Diego Godoy (83’ Marcelo Garcete); José Godoy (83’ Alan Redes) y Diogo Portillo. D.T.: Luis Fernando Escobar.

Goles: 11’ Jesús Godoy (3N) y 70’ Óscar Cabrera (P). Amonestados: 57’ Alan Vento, 59’ Ángel Garcete y 75’ Gustavo Mencia (3N); 40’ Alfredo Duarte y 71’ Óscar Cabrera (P). Expulsado: 54’ Alfredo Duarte (P), por doble amonestación.