Fernando de la Mora brinda una mayúscula sorpresa en Mallorquín

Un tremendo golpe fue el que dio Fernando de la Mora el sábado en Alto Paraná, al vencer por 3-2 a uno de los punteros de la División Intermedia, General Caballero de Juan León Mallorquín, en la ronda de reanudación (12ª) del campeonato de la segunda categoría de nuestro fútbol.

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Las fuerzas del elenco local se disminuyeron con las expulsiones, tempranera en el caso del arquero Luis Guillén, al que se sumó en la complementaria Alexis Verdún y hasta el entrenador, Humberto “Loro” Ovelar, producto de la impotencia.

Con la ventaja numérica, el Prócer, ubicado en la parte baja de la clasificación y con el riesgo del descenso por su promedio, actuó con autoridad. Su rendimiento fue tan convincente que hasta llegó a configurar la goleada.

Los tres goles de ventaja se redujeron a la mínima por la reacción del Rojo mallorquino, que resultó tardía, aunque con dos menos sobre el tramo final, llegar a la paridad hubiese sido toda una hazaña.

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En la siguiente fecha, General Caballero se presentará en San Estanislao para lidiar con el Deportivo Santaní, en tanto que Fernando de la Mora será local contra 3 de Noviembre, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: Diego Silva y Derlys González. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: Héctor Balbuena.

General Caballero JLM: Luis Guillén; Édgar Franco (46’ Junior Cantero), Míller Mareco, Gabriel Molinas y Jesús Barrios (71’ Enzo Alegre); Juan Ángel Martínez (21’ Carlos Urán), Alexis Verdún, Marcelo Paredes y Néstor Gómez (46’ Richard Salinas); Alexis Araújo y Mathías González (46’ Sergio Ramírez). D.T.: Humberto Ovelar.

Fernando de la Mora: Hernán Domínguez; Ariel Benítez (62′ Aquiles Palacios), Derlis Benítez, Gustavo Navarro y Alan Velázquez; Alan Valenzuela (57’ Isaías Gavilán), Elías Bóveda y Augusto Franco; Derlis Almada (77’ Matías López), Luis Galeano (77’ Rossney Aquino) y Luciano Taboada (57’ Pedro Martínez). D.T.: Carlos Recalde.

Goles: 22’ Derlis Benítez, 53’ Derlis Almada y 81’ Rossney Aquino (FM); 86’ Sergio Ramírez y 90’ Richard Salinas (CG). Amonestados: 37′ Ariel Benítez, 47’ Alan Valenzuela, 92′ Rossney Aquino y 92’ Augusto Franco (FM); 67’ Richard Salinas y 74′ Gabriel Molinas (CG). Expulsado: 18’ Luis Guillén, 54’ Alexis Verdún y 92′ Humberto Ovelar (CG).