¿Cómo asciende hoy Deportivo Santaní a la Primera División?

Deportivo Santaní enfrenta hoy a 3 de Noviembre por la fecha 29 de la División Intermedia 2026. El Depor de Julio Irrazábal recibe al Trico de Jorge Achucarro en el Juan José Vázquez de San Estanislao: a las 16:30, hora de Paraguay, en simultáneo con Encarnación FC vs. General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio vs. Guaireña.

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Santaní tiene la primera oportunidad de regresar a la máxima categoría, pero no depende de sí. El representante del Departamento de San Pedro suma 54 puntos y ocupa el segundo lugar de la tabla: está a 2 del Rojo de Ka’arendy, líder con 56, y supera por 3 al León Chaqueño, tercero con 51 y en la pelea por uno de los dos boletos a la División de Honor.

Por la diferencia de puntos, Deportivo Santaní no depende de sí, pero está obligado a sumar para soñar con el ascenso a una fecha del final: si derrota al 3 de Noviembre, debe esperar que 12 de Junio empate o pierda (serán 57 sobre 52 o 51 con 3 por jugar), mientras que si empata, necesita que el León Chaqueño pierda (serán 55 sobre 51 con 3 por jugar).

¿Qué necesita Deportivo Santaní para ascender a Primera División?