Fútbol
19 de octubre de 2026 - 08:48

Deportivo Santaní vs. 3 de Noviembre: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la División Intermedia

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Club Deportivo Santaní

Deportivo Santaní y 3 de Noviembre disputan hoy la fecha 29 de la División Intermedia 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra
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Deportivo Santaní y 3 de Noviembre disputan hoy la fecha 29 de la División Intermedia 2026. El Depor de Julio Irrazábal, que pelea por el ascenso, y el Trico de Jorge Achucarro, que lucha por la permanencia, juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Juan José Vázquez de la ciudad de San Estanislao. El partido es en simultáneo con Encarnación FC vs. General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio vs. Guaireña.

Deportivo Santaní vs. 3 de Noviembre: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 16:30 horas
  • Argentina: 16:30 horas
  • Brasil: 16:30 horas
  • Uruguay: 16:30 horas
  • Chile: 15:30 horas
  • Ecuador: 14:30 horas
  • Colombia: 14:30 horas
  • Perú: 14:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas
  • Bolivia: 15:30 horas
  • El Salvador: 13:30 horas
  • México: 13:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 15:30 horas
  • Inglaterra: 20:30 horas
  • España: 21:30 horas
  • Bélgica: 21:30 horas
  • Marruecos: 20:30 horas
  • Sudáfrica: 20:30 horas

Deportivo Santaní vs. 3 de Noviembre: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Deportivo Santaní vs. 3 de Noviembre: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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