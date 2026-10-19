Encarnación FC vs. General Caballero JLM: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la División Intermedia

General Caballero de Juan León Mallorquín enfrenta hoy a Encarnación FC por la penúltima fecha de la División Intermedia 2026. El Albirrojo, que no lucha por nada, y el Rojo de Ka’arendy, que pelea por el título y el ascenso, juegan a las 16:30, hora de Paraguay, en el estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación. El partido es en simultáneo con Deportivo Santaní vs. 3 de Noviembre y 12 de Junio vs. Guaireña.

Encarnación vs. General Caballero: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

Chile: 15:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú : 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia : 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:30 horas

Estados Unidos - Este: 15:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 20:30 horas

Sudáfrica: 20:30 horas

Encarnación vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Encarnación vs. General Caballero: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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