General Caballero vs. 12 de Junio: día y hora del partido por el segundo ascenso a Primera División

General Caballero y 12 de Junio definen en la última fecha el segundo ascenso a la Primera División de Paraguay. El Consejo de la Divisional de la División Intermedia programó hoy la jornada 30 y confirmó el escenario, el día y el horario del partido entre el Rojo de Ka’arendy y el León chaqueño. Ambos dependen de sí en el objetivo de escalar a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

Lea más: El fuerte comunicado de Olimpia contra el seleccionador Gustavo Alfaro

En la penúltima ronda del certamen, el cuadro del Departamento de Alto Paraná perdió 3-2 con Encarnación FC en el Villa Alegre y quedó segundo en la tabla de posiciones con 56 puntos, mientras que el conjunto del Departamento de Presidente Hayes derrotó 2-0 a Guaireña en el Facundo de León Fossatti y ocupa el tercer lugar de la clasificación con 54 unidades.

¿Cuándo es la final entre General Caballero y 12 de Junio?

General Caballero y 12 de Junio disputan una final por el segundo y último ascenso a la División de Honor. El partido entre los dirigidos por Humberto Ovelar y los conducidos por Felipe Giménez fue programado para el domingo 25 de octubre, a las 16:30, hora de nuestro país, en el estadio Ka’arendy de la ciudad de Juan León Mallorquín, Departamento de Alto Paraná.

Luego de que Deportivo Santani de Julio Irrazábal haya logrado el primer boleto al superar 2-0 a 3 de Noviembre en San Estanislao, los paranaenses, que descendieron en segunda en la temporada 2025, ascienden con dos resultados: la victoria y el empate. Por su lado, los villahayenses, que buscan el histórico pase a la máxima categoría, suben con un solo marcador: el triunfo.

División Intermedia 2026: ¿Cómo es la definición del título?

La División Intermedia 2026 disputa este fin de semana la fecha 30 (última) Además de confirmar al segundo y último ascendido a la Primera División de Paraguay, la categoría define al campeón: Deportivo Santaní líder con 57 puntos, General Caballero de Juan León Mallorquín escolta con 56 y 12 de Junio tercero con 54 tiene posibilidades de conquistar el título.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Depor de Julio Irrazábal logró el primer ascenso y ahora tiene como objetivo la consagración: ganando contra Fernando de la Mora, el domingo 25 a las 16:30, es el nuevo monarca. Por su parte, con un empate o una derrota, debe esperar por el resultado del duelo entre el Rojo de Ka’arendy y el León chaqueño, que disputan una final por el cupo a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

Los partidos por el título de campeón de la División Intermedia