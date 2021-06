Gattuso renunció a Fiorentina: ¡No dirigió ningún partido!

La estadía de Gennaro Gattuso en la Fiorentina duró 23 días. El técnico no dirigió ningún partido. Es más, ni siquiera arrancó la pretemporada. “La Fiorentina y Rino Gattuso, de común acuerdo, han decidido no continuar con los acuerdos establecidos y no comenzar juntos la próxima temporada”, oficializó el club en un comunicado. Según los medios italianos, la institución y el técnico mantenían diferencias sobre la estrategia para contratar en el mercado de pases.

La Viola, del empresario estadounidense-italiano Rocco Commisso, agregó “ponerse inmediatamente a trabajar para identificar a un técnico que conduzca al equipo a los resultados que el club y la ciudad merecen”. Gattuso fue nombrado el 25 de mayo como entrenador de la Fiorentina con un contrato de dos temporadas. El anuncio fue 48 horas después de la salida del Napoli y el objetivo con el exjugador fue impulsar al equipo a mejores posiciones en la Serie A.

Gattuso debía asumir oficialmente el 1 de julio como sucesor de Giuseppe Iachini, quien regresó al mando del plantel (había dejado el club en noviembre de 2020) en marzo después de la renuncia sorpresiva de Cesare Prandelli, cuando la “Fiore” estaba en el décimo cuarto lugar del campeonato. Por su parte, Sky Sports señaló que entre los candidatos para asumir están el francés Rudi García y los italianos Andrea Pirlo y Clauido Ranieri.