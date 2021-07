Damsgaard, revelación ’vikinga’ con talento brasileño

‘Damsinho’, el apodo con connotaciones brasileñas que se ha ganado con su fútbol, encarna el entusiasmo y la determinación de los daneses antes de desafiar a Inglaterra el miércoles (19h00 GMT) en Wembley en semifinales de la Eurocopa. “No habría podido soñar con un mejor regalo de cumpleaños. Es increíble ir a Wembley”, confesó el volante de la Sampdoria para el periódico BT después de la clasificación el sábado en cuartos ante la República Checa (2-1), el mismo día en que el rubio imberbe soplaba sus 21 velas.

“Es una aventura estar ahí. Una locura después de todo lo que pasó”, añadió. Hallazgo del seleccionador Kasper Hjulmand para reconstruir el juego ofensivo ante la ausencia de Eriksen, Damsgaard está muy ligado al técnico, con el que coincidió en el FC Nordsjaelland cuando fichó en 2017 procedente de la pequeña localidad de Jyllinge. “Es un superjugador” , dice de él Hjulmand.

“100% inspirado por Eriksen”

Su soberbio tanto para abrir el marcador contra Rusia (4-1) -es el goleador danés más joven en la historia de la Eurocopa- y su gran partido ante Gales (4-0) en octavos de final incrementaron el prestigio de este futbolista rápido de fina silueta (1,80 m, 70 kilos).

“Parece un estudiante recién salido del huevo pero sobre el gran escenario de la Eurocopa aparece como un viejo combatiente con galones, casi como Christian Eriksen en sus mejores días” , lo describe BT. Al igual que el centrocampista del Inter de Milán Damsgaard (7 partidos internacional) se vale de una buena técnica, de precisión en los pases con ambos pies, y de una buena visión de juego.

“Me inspiré al 100% en él. Eriksen es uno de los jugadores a los que más he visto jugar. Realmente lo admiré mucho cuando era pequeño. En la época en la que me ponía siempre el dorsal 10, como él”, confesó el joven prodigio a la agencia danesa Ritzau. Aunque los dos juegan “en posiciones diferentes, yo estoy un poco más en el costado y en ataque que él”.

“¿Cuánto vale?”

Su buena Eurocopa no ha pasado desapercibida en Italia, país donde Damsgaard creció esta temporada a la órdenes de Claudio Ranieri en la Sampdoria. En su primera temporada en la Serie A jugó 35 partidos de 38, con dos goles y cuatro asistencias, algo que no es poca cosa en un campeonato en el que no es fácil abrirse un hueco para los jóvenes.

“Ranieri fue fundamental para acelerar mi adaptación al fútbol italiano”, afirmaba en febrero el jugador para la revista italiana Sportweek. Aunque tiene contrato hasta 2024 con el club genovés, esta primera temporada exitosa con la guinda de su sorprendente Eurocopa ha suscitado el interés de algunos grandes, como el AC Milan.

Pero la ‘Samp’ no tiene intención de dejar escapar a su joven valor, por el que pagó 6 millones de euros (7,1 millones de dólares) al Nordsjaelland hace un año. “¿Cuánto vale? No lo sé porque no está en venta. Lo haremos crecer porque quiero que llegue a su valor, es decir, entre 30 y 50 millones de euros (35,5 millones y 59 millones de dólares). Es puro talento”, asegura el presidente del club Massimo Ferrero.