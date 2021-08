Cristiano: adiós a Juventus y ¿llega al City de Pep?

El mercado de pases en el verano europeo de 2021 es histórico: Lionel Messi dejó el Barcelona después de 21 años en el club catalán y firmó con el París Saint-Germain de Francia; Kylian Mbappé rechazó dos ofertas millonarias de renovación en el PSG y presionó la salida al Real Madrid y Cristiano Ronaldo, que despegó en el Manchester United, jugará en el Manchester City, el tradicional rival de los Diablo Rojos. Y la extraordinaria movida todavía no termina: el argentino y el portugués comparten grupo en la Champions League.

En el caso de CR7, el jugador despejó todas las dudas sobre su futuro con la ausencia en el entrenamiento de la Juventus. El luso acudió el centro deportivo de la Vecchia Signora, pero retiró sus pertenencias y se despidió de sus excompañeros. Horas después, el entrenador confirmó que el atacante no vestirá más la camiseta del Bianconero. “Cristiano Ronaldo me dijo ayer que quiere salir de la Juventus inmediatamente. Es cierto y está confirmado. Por eso no ha entrenado hoy y no está disponible para el partido de mañana contra el Empoli”, comentó Massimiliano Allegri.

Los Ciudadanos de Pep Guardiola también sorprende con la contratación de Cristiano, quien tiene acuerdo con los ingleses hasta el 2023, pero aún resta la negociación entre los clubes. Ambas instituciones están a contra reloj por el inminente cierre del libro de pases, que será el martes 31 de agosto. Los italianos desean a cambio del futbolista entre 25 y 30 millones de dólares, según La Gazzetta dello Sport. “Buscará un nuevo club después de tres años aquí. Es parte de la vida”, agregó Allegri, quien descartó a Ronaldo del partido contra el Empoli, el sábado a las 14:45.