Cuando parecía que Cristiano Ronaldo jugaba en el tradicional rival de la ciudad, el Manchester United fue a la carga, ingresó en la negociación y derrotó al Manchester City en la pulseada. A pocos días del cierre del libro de pases, el club inglés llegó a un rápido acuerdo con el portugués y la Juventus de Turín. Este martes, mientras el atacante de 36 años está con la selección lusa, los Diablos Rojos anunciaron que CR7 firmó hasta junio de 2023, con la opción de extender por una más.

“El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar a jugar en Old Trafford ante un estadio lleno y ver a todos los aficionados de nuevo”, expresó Cristiano en un comunicado. “Estoy deseando unirme al equipo después de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante”, añadió.

Ronaldo, quien será dirigido por un excompañero en el United, Ole Gunnar Solskjaer, disputará dos jornadas (Irlanda y Azerbaiyán) de las Eliminatorias Europeas para la próxima Copa del Mundo y también, un amistoso contra Qatar, aprovechando la Fecha FIFA. “El regreso de Ronaldo demuestra el atractivo único de este club y estoy absolutamente encantado de que vuelva a casa, donde todo empezó”, expresó, por su parte, el entrenador de los Reds.