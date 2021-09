¿Los mellizos Romero al Barcelona?: la historia detrás de un rumor que nació en España

La partida de Lionel Messi al París Saint-Germain y la cesión de Antoine Griezmman al Atlético Madrid desolaron el ataque del Barcelona. A las salidas del argentino y del francés, Ronald Koeman tiene a otra baja: Martín Braithwaite. El delantero sufrió una lesión femoropatelar en la rodilla izquierda, fue operado con éxito y estaría cuatro meses fuera de las canchas. A causa de esta ausencia, el club catalán planea incorporar para sustituir al danés.

Por el cierre del mercado de pases en Europa, el Blaugrana no puede fichar a un futbolista con vínculo en otro equipo. La única forma de sumar al plantel a un reemplazante de Braithwaite es contratar a un jugador libre y, en esa condición, están Ángel y Óscar Romero. Directo Gol informó que los paraguayos son candidatos a reforzar la plantilla, pero no por un interés del Barça, sino por no tener contrato después de rescindir con San Lorenzo de Almagro.

En la nómina que realizó el programa del canal Gol, también aparecen Fernando Llorente y Dani Alves, quienes actualmente están sin contrato como los mellizos, que abandonaron Argentina antes del combo de setiembre de las Eliminatorias Sudamericanas. Parados, trabajando individualmente, los hermanos exCerro Porteño disputarán la última ventana del año sin actividad. Para Eduardo Berizzo, Ángel es titular, mientras que Óscar, una alternativa.