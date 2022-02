“Espero que falten cuatro o cinco años para dejar de jugar”

Cristiano Ronaldo apuntó al cierre de la carrera y reconoció que no faltan muchos años para dejar de jugar. El actual atacante del Manchester United desea tener “cuatro o cinco por delante” par continuar compitiendo y ganando títulos. “Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas”, expresó CR7 a DAZN.

“Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir ‘por donde he pasado, dejé mi marca’. Y eso a mí me deja feliz”, puntualizó el portugués de 35 años, que regresó a los Diablos Rojos después de jugar en la Juventus de Italia.

“Tú tienes que ser inteligente y decir que, cuando tienes 8, 20 o 25, no es igual que 35. Esa es la madurez, la experiencia, la inteligencia de entender que a lo mejor pierdes en unas cosas pero ganas en otras y tener el correcto equilibrio para poder seguir compitiendo y estar al más alto nivel”, mencionó Cristiano, quien es el máximo goleador del United en la Premier League con 15 goles.