Polonia anunció que no medirá a Rusia por el ataque a Ucrania

Cezary Kulesza anunció que Polonia no disputará con Rusia el repechaje europeo a la Copa del Mundo. El presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN) comunicó en Twitter que la decisión es “en relación con la escalada de la agresión de Rusia contra Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar con Rusia”. “Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y República Checa para presentar una postura común a la FIFA”, agregó en la red social.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

Por su parte, Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich y capitán de la selección polaca, respaldó las palabras de Kulesza. “No puedo imaginar disputar un partido con la selección nacional rusa en una situación en la que la agresión armada en Ucrania continúa. Los futbolistas rusos y los hinchas no son responsables, pero no podemos pretender que no está pasando nada”, expresó el atacante. El partido, organizado por la FIFA, fue programado para el 24 de marzo, en la ciudad de Moscú.