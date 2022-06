El insólito enojo del entrenador del Palmeiras por Junior Alonso

Palmeiras, rival de Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores , empató 0-0 con el Atlético Mineiro por la décima jornada de la Serie A. La paridad cortó una racha de victorias, impidió que el Verdao continúe en la cima del campeonato y generó el enojo del Abel Ferreira, quien disparó contra el árbitro Wilton Sampaio y el central Junior Alonso.

Lea más: Francisco Arce, presente en el empate del Palmeiras en Brasil

En la conferencia, Ferreira apuntó contra Alonso, a quien criticó porque no viajó a Asia para la gira de la selección paraguaya. El DT expresó que Gustavo Gómez si formó parte de la convocatoria, mientras que el ex Cerro Porteño, no. “Tenemos Kuscevic y Gómez en las selecciones, diferente del zaguero de ellos, que abdicó de jugar con su selección para jugar este duelo”, comenzó.

Lea más: “Me siento perseguido por los árbitros brasileños”

“Si yo fuese entrenador de la selección, le diría que haría con este jugador”, disparó Ferreira por Alonso, quien había conversado con Guillermo Barros Schelotto para no participar de los choques contra Japón (derrota 4-1) y Corea del Sur (viernes a las 7:00). Por su parte, el capitán del conjunto paulista, Gómez, si acudió y jugará contra los surcoreanos.