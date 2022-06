Francisco Arce, presente en el empate del Palmeiras en Brasil

Francisco Arce aprovechó la pausa del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo para viajar a Brasil y observar in situ al rival de Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores. El entrenador, que esta semana sumará a uno de los dos refuerzos que solicitó, asistió el domingo al Allianz Parque para ver al Palmeiras, que recibió al Atlético Mineiro de Junior Alonso.

“Capaz este fin de semana vamos a verlo presencialmente para estudiarlo y dos o tres veces más”, había expresado Arce unos días atrás. Un histórico del club, el DT paraguaríense jugó en el Verdão por cuatro años, conquistando la Copa de Brasil y la Copa Mercosur en 1998 y la Copa Libertadores en 1999 (en fase de grupos enfrentó a Cerro Porteño).

Sin el capitán Gustavo Gómez, citado por Guillermo Barros Schelotto para el amistoso de la selección paraguaya contra Corea del Sur (viernes a las 7:00), el vigente bicampeón de América igualó sin goles con el Galo, que sí tuvo a Alonso, quien no fue convocado para la gira asiática de la Albirroja. El empate cortó una racha de seis victorias seguidas del conjunto paulista.

Antes de viajar a Asunción para el primer choque (el miércoles 29) de la serie, los dirigidos por Abel Ferreira disputarán cinco partidos de la Serie A: vs. el Botafogo de Roberto Fernández el jueves 9; vs. el Coritiba el Gustavo Morínigo y Matías Galarza el domingo 17; vs. Atlético Goianiense de Diego Churín el miércoles 15; vs. São Paulo el lunes 20 y vs. Avaí el domingo 26.