Palmeiras empató sin goles con el Atlético Mineiro a 23 días del partido contra Cerro Porteño en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Con Francisco Arce, entrenador del Ciclón, en las gradas del Allianz Parque, el Verdao sumó un punto, pero cortó una racha de seis triunfos consecutivos y perdió el liderato de la Serie A.

Aunque comentó que estaba conforme con el rendimiento del equipo, que no tuvo al capitán Gustavo Gómez (al servicio de la selección paraguaya), el entrenador Abel Ferreira estaba molesto. ¿La razón? Un altercado con el árbitro Wilton Sampaio, quien amonestó al DT por reclamar una infracción de Hulk sobre el lateral izquierdo Joaquín Piqueréz.

“Me enojo porque me puso amarilla cuando solo dije que era falta, y él vino con toda esa prepotencia. No dije nada. Tengo el máximo respeto por Hulk y maldijo al juez de línea de arriba abajo y él (Wilton Sampaio) no tuvo el coraje de sacar la tarjeta amarilla”, expresó el técnico portugués, que suplió la ausencia de Gómez con Luan.

“Me siento perseguido por los árbitros brasileños. Específicamente por este señor, que hace lo mejor que sabe. Sentí intencionalidad en su acción. No quiero que nos ayudes, pero tampoco quiero que nos hagas daño. No me gustó la forma en que me amonestó, fue intencional. La amarilla fue para el atleta que cometió la falta”, finalizó Ferreira.