“Hay una leve posibilidad que no pase por el quirófano”: Juan Escobar y la lesión de ligamentos

El futbolista paraguayo que milita en el Cruz Azul de México, Juan Escobar, sufrió recientemente una delicada lesión de ligamentos en su último partido ante Querétaro por la Liga MX el sábado pasado. Con el fin de despejar dudas y dar detalles acerca del percance de Escobar, Elvio Rojas, representante del mismo, habló con el Cardinal Deportivo.

“Sería la misma lesión que sufrió en el 2015 con la Selección Paraguaya Sub 20 en Uruguay, pero un poco más delicada. Tiene una rotura de ligamento cruzado posterior”.

Lea más: Guillermo Barros Schelotto tiene el once para enfrentar a México

“Minutos antes de lesionarse, se le dobló el tobillo izquierdo, continuó un poquito y después tiene esa lesión. Es la misma rodilla de aquella vez (2015). A lo mejor no pasa por cirugía y si es así, su recuperación puede ser en menos de tres meses”.

“Según los médicos, hay una leve posibilidad de que no pase por quirófano. Yo le pregunté y él (Juan Escobar) me dijo ‘yo me siento bien, salí caminando y no estoy sintiendo tanto’, pero con estas lesiones nunca se sabe”.

Lea más: Julio Enciso: hora y dónde ver el posible estreno en la Premier

“Él está cubierto, tiene 3 años de contrato, la gente de méxico cumple a cabalidad siempre”, aseguró Rojas, sobre el presente del futbolista paraguayo.