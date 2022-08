Juan Escobar no será operado de la rotura de ligamento cruzado

Juan Escobar sufrió el sábado un inconveniente en la rodilla derecha y posteriormente, los médicos del Cruz Azul confirmaron que el paraguayo rompió el ligamento cruzado. Entre el martes y el miércoles, el jugador y los doctores determinaron si el futbolista sería operado o no: a pesar de la gravedad de la lesión, resolvieron que el ex Cerro Porteño no ingresará al quirófano.

“Tras ser evaluado por médicos especialistas y el Servicio Médico del Club, Juan Escobar será sometido a un tratamiento para la lesión que presentó en la rodilla, con el objetivo de optimizar su pronta recuperación, la cual dependerá de la evolución del jugador”, comunicó el club azteca, señalando que Escobar realizará un tratamiento y descartando una intervención quirúrgica.

Elvio Rojas, representante de Escobar, había manifestado el martes que “minutos antes de lesionarse, se le dobló el tobillo izquierdo, continuó un poquito y después tiene esa lesión”. “Es la misma rodilla de aquella vez (2015). A lo mejor no pasa por cirugía y si es así, su recuperación puede ser en menos de tres meses”, puntualizó al Cardinal Deportivo.

“Según los médicos, hay una leve posibilidad de que no pase por quirófano. Yo le pregunté y él (Juan Escobar) me dijo ‘yo me siento bien, salí caminando y no estoy sintiendo tanto’, pero con estas lesiones nunca se sabe”, agregó Rojas sobre el estado de Esar, quien con el tratamiento podría acortar los tiempos de recuperación a tres o cuatro meses.