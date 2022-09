El once de Gerardo Martino para medir a la Selección Paraguaya

México y Paraguay se verán las caras esta noche en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, desde las 21:00 (hora paraguaya), en un amistoso internacional en la previa del Mundial Qatar 2022.

Gerardo “Tata” Martino, ex entrenador de la albirroja y actual de la “verde”, convocó a 21 jugadores para el duelo de esta noche, todos del plano de local. Recordando que al no tratarse de una fecha FIFA, no se puede llamar a jugadores del plano internacional; mismo caso con la Selección Paraguaya.

“Mañana buscaremos ganar, siempre trae mejores consecuencias. Debemos mejorar y recuperar nuestro juego para llegar bien a la Copa del Mundo”, aseguró el Tata en conferencia de este martes.

El entrenador argentino lidia con la baja de Henry Martin del América, por problemas musculares, y el reemplazante sería Alexis Vega del Guadalajara. El equipo iniciaría con su esquema habitual de 4-3-3.

Alineación probable de México para enfrentar a Paraguay

Carlos Acevedo; Kevin Álvarez, Jesús Angulo, César Montes, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Luis Romo, Carlos Rodríguez; Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Alexis Vega. D.T: Gerardo Martino.

Los próximos amistosos de la “Tri” antes del mundial, serán ante: Perú (24 de septiembre), Colombia (27 de septiembre), Irak (9 de noviembre) y Suecia (16 de noviembre).