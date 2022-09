Tercera edición del “Partido por la Paz”

El ex delantero argentino Claudio Caniggia y el ex astro brasileño Ronaldinho participarán con el goleador y capitán de Lazio, Ciro Immobile, y su compatriota y ex zaguero italiano Ciro Ferrara de la tercera edición del “Partido por la Paz”, previsto el 14 de noviembre en el estadio Olímpico de Roma.