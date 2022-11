Argentina revive tras vencer a México

El capitán y goleador Lionel Messi, como una muestra de ese deseo de no despedirse prematuramente de su quinta y última Copa del Mundo, marcó el camino a los 64′ al abrir el marcador de un partido cerrado y celebrar su nonagésimo tercer gol con la casaca “albiceleste.”

Lea más: Scaloni: “Habría que tener un poco más de sentido común”

Messi, que había convertido de penal en la derrota frente a Arabia Saudita, celebró ayer también el primero del equipo de Lionel Scaloni, que sentenció el pleito a los 87′ con un verdadero golazo del mediocampista Enzo Fernández, ingresado en el complemento y clave en la victoria.

Lea más: Martino: “En cinco minutos Messi te hace daño”

El jugador del Benfica le dio más dinámica al ataque de una Argentina que se recuperó del traspié del debut y celebró por cuarta vez en un Mundial frente a México.

Una derrota, en cambio, la hubiese sentenciado a la eliminación siguiendo los pasos del anfitrión Qatar, el primero en despedirse del torneo, imitando lo ocurrido en Suecia 58, Chile 62′ y Corea-Japón 2022, cuando Argentina se despidió en primera ronda en tres ediciones en las que el campeón terminaría siendo Brasil.

La “albiceleste” sigue con vida en Qatar y buscará el pasaje a octavos cuando salga al ruedo el miércoles en la última fecha frente a una Polonia, líder del Grupo C con 4 unidades, una por delante de Argentina. México quedó con un solo punto, pero sigue con chances y el miércoles definirá con Arabia Saudí (3 puntos).

“Volvimos a ser nosotros”

Messi se felicitó por la reacción de su equipo tras la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1): “Volvimos a ser nosotros”.

“No quedaba otra, había que ganar para depender de nosotros. Era un partido complicado para levantarlo, porque México juega bien, tiene un gran técnico, sabe manejar la pelota, nos costó mucho. El primer tiempo lo jugamos con intensidad y en el segundo nos calmamos y volvimos a ser nosotros”, declaró el ‘10′ a TyC Sports.

El astro del París SG, no obstante, recordó que su equipo aún no está clasificado: “No podemos bajar los brazos ahora. Tenemos todas finales por jugar, no podemos errar”.

Messi iguala a Maradona

* Leo Messi igualó ayer en el cotejo ante México el número de goles (8) y de partidos jugados (21) de Diego Maradona en la historia de la Copa del Mundo.

* Messi quedó a dos goles de Gabriel Batistuta, que con diez es el máximo anotador de Argentina en los Mundiales.

* Messi ha marcado en 65 partidos diferentes con Argentina. De todos ellos, solo perdió 4: 2006 vs Croacia, 2007 vs. Colombia, 2009 vs. España, 2022 vs. Arabia Saudí.

* Messi suma 93 goles con Argentina. En el ranking de goleadores históricos de selecciones nacionales está tercero, por detrás del portugués Cristiano Ronaldo (118) y del iraní Ali Daei (109).

Guardado, el sexto jugador con cinco Mundiales

* Andrés Guardado se convirtió en el 6° futbolista que juega cinco ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Y el tercer mexicano en conseguirlo.

* Guardado, que jugó los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, se une a sus compatriotas Antonio Carbajal y Rafa Marquez, a Lothar Mattäus (Ale), a Messi (Arg) y a Cristiano Ronaldo (Por). Giggi Buffon (Ita) y Memo Ochoa (Mex) estuvieron en cinco mundiales, pero solo jugaron en cuatro.

* Guardado suma 179 partidos con México y lidera el ranking por delante de Claudio Suárez (177).