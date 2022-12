Pelé no responde a la quimioterapia y es trasladado a cuidados paliativos

El mundo del fútbol reza por la salud de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. El histórico exjugador del Santos y de la selección de Brasil ya no responde a la quimioterapia y fue trasladado a cuidados paliativos, en el Hospital Israelita Albert Einstein, informó este sábado el Diario Folha do São Paulo.

Pelé, tres veces campeón del Mundo, fue internado el martes pasado para evaluar un cambio en el tratamiento que realiza contra el cáncer de colon, que fue detectado en septiembre de 2021. Desde que fue operado, es sometido a un ciclo de sesiones de quimioterapia que obligaron al ex futbolista de 82 años a pasar por el hospital varias veces.

En la víspera de los octavos de final contra Polonia en el Mundial Qatar 2022, Kylian Mbappé, delantero de Francia, escribió un mensaje en referencia a Pelé en las redes sociales. “Reza por el Rey”, posteó el atacante del París Saint-Germain. El viernes, los hinchas brasileños desplegaron una bandera con la camiseta “10″ de Pelé en la previa de Brasil-Camerún.

