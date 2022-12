Rebeca Fernández, elegida la mejor del Fútbol Femenino 2022 en Chile

Aunque la temporada del Fútbol Femenino de Chile todavía no culminó (son las semifinales), los medios RedGol y Contragolpe galardonaron a las mejores del año en los Premios FutFem. Entre todas las jugadoras nominadas, una paraguaya fue electa la mejor futbolista de 2022: Rebeca Fernández. La delantera de 31 años recibió el “The Best”.

Además, Fernández, quien milita por segunda campaña seguida en la Universidad de Chile, fue electa la mejor “Extranjera en Chile” y, formó parte del “Once Ideal” junto a Katherine Tapia, Su Helen Galaz, Fernanda Ramírez, Anaís Cifuentes, Fernanda Pinilla, Yessenia López, Yastin Jiménez, Nicole Fajre, Ysaura Viso y Yenny Acuña.

Fernández, quien debutó en Cerro Porteño en 2007, fue la máxima goleadora de la Copa Libertadores 2022. La ofensiva convirtió 5 tantos en un certamen en el que la “U” quedó eliminada en los cuartos de final (por penales contra América de Cali). En el fútbol trasandino, la guaraní busca el bicampeonato después de conquistar el Campeonato Nacional en 2021.